Stax ’68 : apaiser les chagrins d’une nation, une chanson à la fois

1968 a été une année de troubles. La certitude a été remplacée par l’anxiété et les vieilles réponses aux questions épineuses sont soudainement devenues désespérément inadéquates. Même le domaine insulaire de la musique a connu de profonds changements cette année-là, et de nombreuses maisons de disques sont désormais confrontées à un avenir incertain dans un paysage en évolution rapide. L’un d’eux était Stax Records. En 1968, il était tout à fait possible – en fait très probable – que ce label soul emblématique ne survivrait pas du tout à l’année.

La plus grande star de Stax avait été tuée dans un accident d’avion en 1967. Perdue à ses côtés Otis Redding étaient des membres clés de The Bar-Kays, le groupe qui a joué sur de nombreux classiques de Stax ainsi que sur leurs propres disques puissants. À la suite de la mort de Redding, le personnel fidèle de Stax, un mélange unique de sudistes noirs et blancs qui avaient vu le label passer de minuscules espoirs de Memphis à des joueurs majeurs, se demandaient sûrement comment ils pourraient se remettre de ce coup terrible. Les choses doivent sûrement aller mieux en 1968 ?

Ils n’en connaissaient pas la moitié. Dans le reste du monde, le rêve hippie de paix et d’amour serait anéanti par une année tumultueuse. La scène politique s’est détériorée en 1968. Les services de collecte des déchets de Memphis ont été paralysés par une grève de plus de deux mois, déclenchée lorsque deux travailleurs noirs ont été écrasés à mort. Lors d’une manifestation connexe dans la ville le 28 mars, en présence d’un leader des droits civiques Dr Martin Luther King, Jr, l’un des manifestants, Larry Payne, est décédé après avoir été abattu par la police. Il n’avait que 16 ans.

Le 4 avril 1968, le Dr King a été impitoyablement tué au Lorraine Motel, à seulement trois kilomètres de Stax Records. L’hôtel était bien connu du label : c’est là que Steve Cropper de Booker T & The MGs, et chanteur Eddie Floyd avait écrit son méga-hit « Knock On Wood ». Après l’assassinat du Dr King, des émeutes ont éclaté dans les villes américaines, dont Memphis. Le président Lyndon B Johnson a intensifié l’implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam et plus d’un demi-million de combattants américains y ont été engagés. Les ambassades américaines ont été assiégées par des manifestants du monde entier et les marches pour la paix sont devenues des affrontements sanglants avec les autorités.

Stax pouvait difficilement ignorer ces événements sismiques, même si jusqu’à présent, l’étiquette n’était pas connue pour faire des déclarations politiques franches. Sa position politique était peut-être plus exemplaire : la musique qu’elle diffusait était à 95 % soul, et la société était racialement intégrée d’une manière encore rare dans le Sud. Mais tout de même, le sentiment de l’époque s’est manifesté dans certaines chansons du label, telles que « Soul Power » de Derek Martin, « Send Peace And Harmony Home » de Shirley Walton et « Mighty Cold Winter » de Dino & Doc. Ce dernier, repris du producteur indépendant Bill Haney, était un récit de tristesse qui ne mentionnait pas le Vietnam mais comportait des paroles que toute personne ayant perdu son amant dans ce sombre conflit pourrait apprécier.

Une résolution inébranlable

Au milieu de ce tumulte sociétal grandissant, le modèle économique de Stax s’est effondré de façon spectaculaire. Stax avait été distribué par Atlantic, qui a été vendu à Warners en 1967. Stax supposait qu’un accord pouvait également être conclu avec Warners, mais aucun accord n’a pu être conclu. Lorsque Jim Stewart, le patron de Stax, a demandé le retour de ses bandes originales, Warners a refusé : Stewart avait accidentellement cédé tout son matériel précédent à Atlantic dans une clause contractuelle qu’il n’avait pas lue. Stax était maintenant une maison de disques sans catalogue, sans distributeur (une fois l’accord de distribution expiré au printemps 1968), et devrait compter sur les revenus qu’elle pourrait générer à partir de nouveaux morceaux. La société avait également perdu Sam & Dave, l’un de ses plus gros succès, car ils n’étaient « en prêt » que d’Atlantic à Stax. En mai 1968, un Stewart inquiet vend Stax à Paramount, assurant son avenir même s’il n’avait pas de passé. La face B de Stax de Jeanne & The Darlings « What Will Later On Be Like » traitait peut-être de problèmes amoureux, mais l’incertitude de son titre aurait pu s’appliquer à leur label.

Cependant, un point positif était clair : Stax conservait l’affection de sa ville natale. Alors que les entreprises autour du siège de Stax à Memphis ont été détruites par des manifestants à la suite de la mort du Dr Martin Luther King, la maison de disques est restée intacte. Le fait que Stax ait survécu et ait livré une musique fraîche d’une beauté, d’un cœur et d’une dignité sans précédent témoigne du pouvoir de l’âme et de la détermination inébranlable des personnes qui l’ont créée.

Stax n’avait effectivement pas de catalogue, donc son noyau créatif s’est mis à en créer un, avec le directeur/vice-président A&R, Al Bell, qui a établi un plan ambitieux pour sortir 30 albums en un an (il s’agissait en fait de 27, toujours une réalisation remarquable). Ceux-ci ont été soutenus par un grand nombre de singles, rassemblés en intégralité sur le nouveau coffret 5CD Stax ’68 : Une histoire de Memphis. La nécessité est la mère de l’invention : le programme de singles de Stax Records de 1968 regorge de musique magique.

Le début de 1968 de Stax Records a été éclipsé par la perte de sa plus grande star le 10 décembre 1967. Le 8 janvier 1968, le label sort « (Sittin ‘On) Le quai de la baie », le premier tube posthume d’Otis Redding, et le record qui indiquait qu’il avait vu comment les temps changeaient et qu’il aurait été prêt à changer en conséquence. Le label a également publié des hommages à la star perdue, tels que le sincère « Tribute To A King » de William Bell, à l’origine une face B mais retournée par les DJ de la radio ; et « Big Bird », la complainte explosive et semi-psychédélique d’Eddie Floyd écrite alors qu’il attendait dans un aéroport un vol pour l’emmener à Memphis pour les funérailles d’Otis.

Le sommet de l’iceberg

Stax avait toujours le genre de liste pour laquelle d’autres labels soul auraient tué. Même ses moindres lumières étaient capables de couper des disques de premier ordre, comme Ollie & The Nightingales (« I Got A Sure Thing »), Mable John (« Able Mable ») et Linda Lyndell, dont « What A Man » est maintenant considéré comme l’une des clés de voûte du catalogue grâce à une interprétation valorisante de 1993 par En Vogue et Sel-N-Pepa, bien qu’il ne s’agisse en aucun cas du single le plus populaire de Stax Records sorti en 1968. Cet honneur revient au millionnaire vendu « Qui fait l’amour », une histoire sournoise et impertinente de tricherie qui a fait de Johnnie Taylor une star après des années d’essais. Mais ce n’était que la pointe de l’iceberg pour Stax Records en 1968.

William Bell a connu une période violette cette année-là, et sa charmante ballade « I Forgot To Be Your Lover », un succès pop du Top 50 aux États-Unis, s’est avérée l’une des chansons de soul les plus résistantes et les plus couvertes. Son duo avec Judy Clay, « Private Number », bénéficie d’un statut similaire. Booker T & The MGs ont enregistré deux tubes en 1968 : « Soul Limbo » (un autre morceau dont le thème principal de l’émission spéciale Test Match de la BBC au Royaume-Uni) et la musique du titre de mauvaise humeur du western Hang ‘Em High de Clint Eastwood. Un dernier hourra chez Stax pour Sam & Dave, « Je vous remercie », est entré dans le Top 10.

Le punchy « The Memphis Train » de Rufus Thomas a montré une énergie funky d’une sorte décrite dans « Soul Power » de Derek Martin, mais aucun des deux disques n’a été un succès. Stax a également expérimenté des artistes pop contemporains qui avaient peut-être quelque chose à dire sur leur époque, comme The Memphis Nomads, qui a coupé « Don’t Pass Your Judgement » et Kangaroos, dont « Groovy Day » était comme une version soul du Nord de Les Jeunes Coquins. Mais deux groupes afro-américains qui ont franchi des étapes importantes chez Stax Records en 1968 deviendront des stars durables qui ont documenté leur époque de manières très différentes.

Pouvoir de l’âme

Isaac Hayes était chez Stax depuis le début des années 60, composant des tas de tubes aux côtés de David Porter. Bon claviériste, il avait travaillé sur de nombreuses sessions, mais Hayes n’avait jamais cherché une carrière solo ; bien qu’en 1965, il ait sorti « Blue Groove », un single sur la marque Volt de Stax, sous le nom de Sir Issac & The Do-Dads, le label n’a même pas épelé son nom correctement. 1968 a vu la sortie d’un autre single de Hayes, un jam jazzy appelé « Precious, Precious », tiré d’un album principalement improvisé qu’il avait enregistré l’année précédente. Bien que cela n’ait jamais été une proposition commerciale, cela a révélé la voix de baryton unique de Hayes sur disque pour la première fois en trois ans. En 1969, cette voix fera partie de une révolution symphonique dans l’âme.

Les autres voix de Stax pour l’avenir étaient de nouveaux arrivants : les Staple Singers, un groupe familial de quatre membres, avaient commencé dans le gospel, se sont tournés vers le folk et étaient célèbres pour leurs liens avec le mouvement des droits civiques. Alors que leur travail au milieu des années 60 devenait de plus en plus axé sur la pop, il a fallu passer à Stax pour libérer leur puissance soul. Leurs deux premières salves pour le label, les singles « Long Walk To DC » et « The Ghetto », les ont trouvés chantant mieux que jamais et conservant leur capacité à couvrir des sujets sérieux. Stax Records ne savait pas trop comment les vendre au début, intitulant leur premier album de 1968 pour le label Soul Folk In Action – une tentative de couvrir toutes les bases. Mais en quelques années, ils recevraient une acceptation beaucoup plus large, emportant leur message musical dans les ghettos autour desquels ils chantaient et au sommet des charts pop.

The Soul Children n’a jamais égalé le succès durable des Staples, mais leurs débuts en 1968 pour le label ont été le tube R&B « Give ‘Em Love ». Pour les aficionados de la soul, ils étaient devenus l’un des actes les plus vénérés de Stax après 68.

À la fin de l’année, Stax avait commencé à se reconstruire. Le label avait une distribution et des signatures qui le porteraient dans les années 70 avec un son frais et profondément soul. 1968 a été une année charnière pour tout le monde – et, comme tout le monde, Stax s’est frayé un chemin à travers elle, faisant face d’une manière ou d’une autre à chaque rebondissement.

1968 a jeté son pire chez Stax Records, mais le label a refusé de baisser le rideau. Il avait beaucoup trop de pouvoir d’âme pour cela.

