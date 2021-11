Stax Legends 1 : Une rencontre à Londres avec Booker T. Jones

Il s’agit du premier d’une série audio de fonctionnalités de style podcast mettant en vedette cinq des représentants les plus notables d’un puissant héritage d’âme. Stax Legends présente certains des grands noms qui ont contribué à construire la légende de la grande dynastie soul de Memphis.

Cet écrivain a eu le plaisir de parler à ces géants de Stax Records lorsqu’ils étaient à Londres pour le mémorable Bal de Stax, lors de la saison 2017 des Proms au Royal Albert Hall. Le premier sujet de la série est Booker T. Jones, le virtuose du clavier né à Memphis le 12 novembre 1944, qui a dirigé l’un des premiers groupes à succès de Stax, le révolutionnaire musicalement et culturellement Booker T and the MGs.

Au cours de ce mini-documentaire de plus de 12 minutes, vous entendrez les souvenirs de Booker de ces débuts chez Stax et de la façon dont le groupe et le label se sont développés tout au long des années 1960 – tous illustrés par de nombreux succès les plus appréciés des MG. Il se souvient de la percée instrumentale du groupe en 1962, « Oignons verts, » enregistré alors qu’il n’avait que 17 ans, et comment, avec ses amis Donald « Duck » Dunn, Steve Cropper et Al Jackson, le quatuor a franchi les barrières sociales avec le line-up interracial et la philosophie qui sont devenus un élément clé de l’histoire de Stax.

Il décrit la célèbre tournée britannique et européenne de 1967, au cours de laquelle le groupe et de nombreuses autres stars de Stax ont été étonnés de constater que leur musique était adorée par un public international. Jones se souvient également des succès ultérieurs de MG tels que « Time Is Tight » et « Limbo de l’âme » et l’échange culturel glorieusement créatif qui a traversé l’Atlantique.

Écoutez la liste de lecture Stax Classics sur Apple Music et Spotify.

En se mettant à jour, Booker a également partagé ses plans pour terminer ses mémoires, publié par la suite en 2019 sous le titre Time Is Tight: My Life Note By Note. Il évoque également son travail sur le nouvel album devenu Note By Note, la suite de Sound The Alarm en 2013, qui marquait son retour sur le label Stax pour la première fois depuis plus de 40 ans. Le prochain opus de la série Stax Legends présente son Steve Cropper, coéquipier de MG.

Achetez ou diffusez certains des succès de Booker T et des MG dans cette fonction audio de la compilation 3 CD Soulsville USA.