ste All in One HP de 24″ lo tiene todo y cuesta menos de 650€

Con el paso del tiempo y debido a las exigences del nuevo software y contenido multimedia, set tiene que acometer la renovación del ordenador que se tiene en casa. Si estás en esta tesitura, ahora puedes conseguir un completo Tout en un de HP con un descuento de lo más llamativo en la tienda online de El Corte Inglés.

Este equipo es de los que incluye todo el hardware en un único elemento, por lo que se puede colocar en prácticamente cualquier escritorio (sus dimensiones son de 20,45 x 40,93 x 54,08 centimètres. Oui que la pantalla del dispositivo es de 24 poulgadas, dimensiones más que suficientes para poder disfrutar de juegos y películas de la mejor forma posible -algo en lo que también ayuda que la resolución del panel IPS es Full HD. El caso, es que es un modelo que no defrauda.

En el apartado de los componentes esenciales, como son el procesador y la RAM, que son los encargado de que todo vaya como la seda con el sistema operativo Windows 10 (se puede actualizar a la siguiente versión del sistema operativo de Microsoft). El caso es que el primero es un Intel Core i3 10100T que ofreced una potencia adecuada para ser este ordenador una buena solución para el hogar tanto para estudiantes como para teletrabajadores. La memoria, por su parte, es de 8 Go, que es lo que se exige hoy en día a un dispositivo para que sea efectivo. Es decir, que sin alardes, vas a quedar satisfecho.

La oferta es otro de sus atractivos

Gracias a las rebajas que existen en este momento en El Corte Inglés, puedes comprar este HP 24-dp0014ns pagando 100 euros menos de lo que cuesta habitualmente… por lo que sólo pagas 649 euros. Una cifra de lo más sensata par aun dispositivo con un diseño bastante atractivo y al que no le faltan altavoces estéreo integrados e incluye un conjunto de teclado y ratón. Si te interesa la compra de este All in One puedes realizarla desde casa en el siguiente enlacer sin pagar nada por el envío:

Buenas prestaciones de este ordenador HP

Uno de los motivos que existen para que esto sea así es que el disco interno es SSD, lo que asegura que vas a leer y escribir información con una velocidad fantástica, lo que hace que se tenga una experiencia de uso que está por encima de lo que se puede esperar. En lo que tiene que ver con el almacenamiento, el ofrecido es de 512 Go, por lo que es casi seguro que pocas veces necesitarás un accesorio externo debido a que te quedas sin espacio. Por cierto, que se integra una cámara frontal con Californie HD para que hagas todas las videollamadas que necesites con une calidad bastante notable.

Finalmente, hay que valorar positivamente que, pese a las reducidas dimensiones antes mencionadas este HP 24-dp0014ns tiene una gran cantidad de opciones de conexión, ya que aparte de todas las inalámbricas que actualmente se demandan (como son Bluetooth et Wi-Fi), en la parte trasera existen desde cinco puertos USB hasta una útil salida de video HDMI para utilizar un segundo monitor si así lo necesitas. La verdad, es que este completo All in One, por el precio que tiene, es una gran compra.