Steam a dépassé la barre des 27 millions d’utilisateurs simultanés

Pour une autre fois cette année, Fumer a établi un nouveau record pour le plus grand nombre d’utilisateurs en ligne en même temps.

Si vous pensiez que la vitrine et la plate-forme PC de Valve étaient impressionnantes lorsqu’elles ont dépassé le cap des 25 millions d’utilisateurs simultanés plus tôt cette année, vous serez stupéfait de savoir qu’il a à nouveau battu ce record. À deux reprises.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Steam a encore une fois battu son propre record et a réussi à attirer plus de 27 100 000 joueurs simultanés le samedi 27 novembre. Le lendemain (dimanche 28 novembre), ce record a été à nouveau battu avec plus de 27 300 000 affluents pour jouer à des jeux pendant le week-end de vacances.

Cependant, les 27 millions de joueurs et plus n’étaient pas dans le jeu ; la grande majorité étaient simplement connectés et soit en train de discuter, soit au ralenti. Selon SteamDB, seulement 7,8 millions environ jouaient activement à un jeu lorsque Steam a battu le record. Mais c’est comme ça que les choses bougent généralement sur la plate-forme.

Étant donné que Steam bat historiquement ses propres records en décembre/janvier alors que les gens sont en congé pour Noël et le nouvel an, nous pouvons probablement nous attendre à ce que ce record change à nouveau bientôt. Qui sait? Peut-être que s’il y a un autre verrouillage, nous verrons également Steam battre son record à cause de la pandémie, encore une fois.

Nous savons déjà que le week-end a été important pour les jeux ; plus de personnes jouaient à Farming Simulator 22 qu’à Battlefield 2042, et Halo Infinite continuait d’attirer plus de joueurs (malgré tous ces problèmes de progression).

Il est fort probable que l’introduction du Steam Deck en 2022 aidera également le nombre de joueurs simultanés de l’entreprise à l’avenir.