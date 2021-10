Steam a interdit tous les jeux blockchain et NFT

Valve a ajouté une nouvelle réglementation à la page d’intégration de Steam qui interdit essentiellement la vente de jeux utilisant la technologie blockchain sur sa plate-forme.

Le nouveau règlement a été remarqué par SpacePirate Games qui a développé le jeu Âge de la rouille. Ce jeu particulier utilise la technologie blockchain et des jetons non fongibles (NFT) (merci, Neowin).

Les NFT sont des unités de données non interchangeables qui peuvent être utilisées pour représenter des éléments facilement reproductibles. Ces éléments incluent des photos, des vidéos, de l’audio et d’autres types de fichiers numériques. Les NFT utilisent la technologie blockchain pour établir une preuve de propriété vérifiée et agissent de la même manière que les crypto-monnaies telles que Bitcoin. La différence est que chaque NFT peut représenter un actif différent avec une valeur différente.

Dans le cas d’Ages of Rust, le jeu fonctionne sur la plate-forme Enjin et les joueurs doivent télécharger le portefeuille Enjin pour y jouer. Une fois installés, les utilisateurs peuvent lier leurs portefeuilles au jeu, ce qui vérifie la propriété des éléments de jeu et leur permet de visualiser, vendre, échanger et acheter facilement des éléments de jeu. Les objets sont gagnés par des puzzles, et certains d’entre eux récompenseront un NFT comme une réussite.

Le développeur du jeu estime que la suppression de ces jeux par Steam est due au fait que les objets vendables « ont de la valeur » et que Valve n’autorisera pas « les objets qui peuvent avoir une valeur réelle sur leur plate-forme ». Les développeurs ont déclaré qu’ils pensaient que les jeux NFT et les jeux blockchain « sont l’avenir » et qu’ils étaient clairs avec Valve dès le début concernant les jeux blockchain et les NFT.

« En conséquence, nous avons finalement perdu la bataille contre Steam », a déclaré le développeur. « Bien que je sois déçu de la suppression d’Age of Rust, le fait est plutôt que les jeux Blockchain dans leur ensemble vont être supprimés. C’est un revers pour tous. »

Alors que Valve n’a pas encore publié de commentaire public sur la question, Epic Games semblait être en panne avec les jeux qui utilisent la technologie blockchain et les NFT.

En réponse à la nouvelle décision de Valve, le PDG et co-fondateur d’Epic, Tim Sweeney, a tweeté que l’Epic Games Store de la société serait ouvert aux jeux basés sur la blockchain.

« Epic Games Store accueillera les jeux qui utilisent la technologie blockchain à condition qu’ils respectent les lois applicables, divulguent leurs conditions et soient classés par âge par un groupe approprié », a déclaré Sweeney. « Bien qu’Epic n’utilise pas de crypto dans nos jeux, nous accueillons favorablement l’innovation dans les domaines de la technologie et de la finance.

« En tant que technologie, la blockchain n’est qu’une base de données transactionnelle distribuée avec un modèle commercial décentralisé qui incite à investir dans du matériel pour étendre la capacité de la base de données. Cela a une utilité, qu’une utilisation particulière réussisse ou échoue. »

Le commentaire de Sweeny est un revirement car le mois dernier, il a déclaré qu’Epic ne toucherait pas aux NFT car « dans l’ensemble, le domaine est actuellement enchevêtré avec un mélange insoluble d’escroqueries, de fondations technologiques décentralisées intéressantes et d’escroqueries ».