Steam atteint un nouveau record de 27,4 millions d’utilisateurs simultanés

La plate-forme de jeux PC Steam a une nouvelle fois atteint un nouveau record d’utilisateurs simultanés sur son service.

Comme le rapporte SteamDB, ce nouvel exploit a été réalisé dimanche 28 novembre à 14h00 GMT, et aura sans doute été aidé par le fait que la Steam Autumn Sale se tient actuellement. Un facteur contributif sera également que beaucoup d’Américains auront été en mode vacances en raison du week-end de Thanksgiving.

Steam a attiré de plus en plus d’utilisateurs simultanés ces dernières années ; début 2020, le record d’utilisateurs simultanés était de 18,8 millions. En avril de la même année, ce nombre avait grimpé à 24,5 millions grâce à la pandémie de coronavirus COVID-19, atteignant 24,8 millions d’utilisateurs en décembre. Cela a été aidé par le lancement de Cyberpunk 2077 et du DLC Operation Broken Fang pour Counter-Strike: Global Offensive.

Début 2021, Steam a atteint un nouveau pic de 25,4 millions, ce qui signifie qu’il y a eu une augmentation de deux millions d’utilisateurs simultanés au cours des onze derniers mois.

Pavel Djundik de SteamDB avait souligné que depuis avril, les pics et les creux du nombre d’utilisateurs sur Steam – normalement observés le week-end et le soir – ont pratiquement disparu. Encore une fois, cela sera sans aucun doute dû à une certaine pandémie mondiale qui a vu des gens coincés chez eux et à la recherche d’un moyen de se divertir.

