Steam bat le record de la plupart des utilisateurs simultanés avec près de 28 millions de joueurs en ligne

Bien que nous ne soyons peut-être qu’à quelques jours de 2022, il semble que Steam écrase déjà ses résolutions du Nouvel An. Moins de deux mois après que la plate-forme ait battu son précédent record d’utilisateurs simultanés en novembre, Steam a de nouveau atteint un nombre record d’utilisateurs actifs, atteignant un peu moins de 28 millions de personnes connectées au service à 10 heures du matin. ET le 2 janvier. Sur ces 27,9 millions d’utilisateurs, un peu plus de 8,2 millions jouaient activement à un jeu via le client de jeu PC, selon SteamDB.

En ce qui concerne les jeux parmi les plus joués lorsque le nouveau record a été établi, le jeu de tir gratuit de Valve, Counter-Strike: Global Offensive, était sans surprise en tête de liste, avec un maximum de 867 000 joueurs en ligne. Un autre original de Valve, Dota 2, était juste derrière avec 761 000 joueurs. En outre, PUBG, Apex Legends et Grand Theft Auto V ont également tous fait leur entrée dans la liste des jeux les plus joués du service, faisant de la liste des meilleurs jeux du jour une réplique presque parfaite des jeux les plus joués de Steam en 2021.

La nouvelle arrive au milieu des soldes d’hiver annuels de Steam, qui ont commencé le 22 décembre et se déroulent jusqu’au 5 janvier. Cela pourrait expliquer pourquoi des jeux tels que Yakuza: Like a Dragon, It Takes Two, The Witcher 3: Wild Hunt et plusieurs autres les jeux actuellement en vente ont vu un afflux de joueurs, contribuant probablement au nouveau record de Steam.

Bien sûr, il convient également de mentionner que Final Fantasy XIV s’est également classé assez haut sur la liste des jeux les plus joués du service, même avec Square Enix faisant de son mieux pour éloigner les gens des serveurs en raison d’une congestion assez intense en suspendant les ventes. Cependant, si vous cherchez à acheter des jeux qui ne sont pas Final Fantasy XIV, plusieurs autres jeux Steam fantastiques sont encore fortement réduits sur le client jusqu’au 5 janvier, et naturellement nous avons beaucoup de recommandations pour vous.