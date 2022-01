Steam bat le record d’utilisateurs simultanés avec 28 millions de joueurs

10 janvier 2022 – 10h20

Steam a une fois de plus battu son propre record d’utilisateurs simultanés, attirant plus de 28 millions de joueurs en même temps au cours du week-end.

C’est selon SteamDB, qui rapporte que la plate-forme de Valve a atteint 28 230 853 utilisateurs simultanés vers 14h00 UTC le dimanche 9 janvier. Ce n’est que le dernier d’une longue série de records que Steam a atteints ces dernières années, principalement en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19.

En fait, selon Daniel Ahmad de Niko Partners, ces 28 millions de statistiques approchent du double du record de joueurs simultanés dont Steam se vantait en janvier 2019. Début 2020, la plate-forme de Valve a atteint 18,8 millions d’utilisateurs, alors qu’en avril, cela avait grimpé à 24,5 millions de joueurs.

En décembre 2020, ce record a de nouveau été battu avec la sortie de Cyberpunk 2077 et Counter-Strike : Global Offensive, aidant à attirer 24,8 millions d’utilisateurs simultanés. En un mois, cet exploit avait de nouveau été surpassé, avec 25,4 millions d’utilisateurs en janvier 2021. En novembre de la même année, le record d’utilisateurs simultanés était de 27,4 millions de joueurs.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

