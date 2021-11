Steam Deck : cinq grandes choses que nous avons apprises du sommet des développeurs de Valve

Vendredi, le géant du jeu sur PC Valve a invité la communauté des développeurs à en savoir plus sur son Steam Deck, un PC de jeu portable à 400 $ avec une puce AMD relativement puissante. Cela ressemble à la Nintendo Switch des PC de jeu, et nous savions déjà beaucoup de choses sur l’ordinateur de poche retardé depuis son annonce, notre voyage au siège de Valve et un démontage officiel. Mais aujourd’hui, nous en avons appris encore plus.

Voici les faits saillants – à moins, bien sûr, que vous souhaitiez regarder l’intégralité du livestream ou des sessions en petits groupes de Valve par vous-même. C’est bien aussi !

Aerith vit

La puce AMD à l’intérieur du Steam Deck a un nom : c’est le SOC Aerith, une référence claire au célèbre Aerith de Final Fantasy VII. Il s’agit d’un APU avec une enveloppe de puissance comprise entre 4 et 15 watts, et il contient à la fois un processeur AMD Zen 2 à 4 cœurs et 8 threads fonctionnant entre 2,4 et 3,5 GHz, et 8 unités de calcul AMD RDNA 2 de graphiques cadencés entre 1 et 1,6 GHz, pour un total de 1,6 téraflops de calcul graphique brut.

Voici le schéma fonctionnel complet du Steam Deck, afin que vous puissiez voir comment l’ensemble du système s’articule autour de cette puce :

Il s’interface avec 16 Go de mémoire LPDDR5 unifiée, avec un total de 88 Go/s de bande passante. Bien qu’il n’y ait que 1 Go de mémoire vidéo dédiée, Valve indique que le GPU peut accéder jusqu’à 8 Go de cette mémoire partagée selon les besoins.

« Si vous êtes en Floride en juillet, vous risquez de manquer de marge thermique »

Valve dit que la puce est conçue pour fonctionner de manière continue et cohérente à ses vitesses d’horloge citées : mur », explique Yazan Aldehayyat de Valve, ajoutant que le système est conçu pour effectuer le même amarré, désamarré, en charge ou non, même pendant le téléchargement de jeux ou à une température élevée. « Si vous êtes en Floride en juillet, vous risquez de manquer de marge thermique », dit-il, mais même dans ce cas, Valve dit qu’il essaiera de limiter les téléchargements et les vitesses de transfert avant de limiter les performances de votre jeu.

Valve avertit que les développeurs devront peut-être éviter de pousser le GPU trop fort s’ils veulent une autonomie de batterie plus longue. « Nous n’avons imposé aucune limite artificielle à la quantité d’énergie que l’APU peut consommer. » Comme tactique spécifique, Valve suggère que les jeux limitent leur fréquence d’images pour économiser la batterie. Cela pourrait faire une grande différence : « Vous pouvez jouer à Portal 2 pendant quatre heures sur cette chose. Si vous le limitez à 30 FPS, vous allez jouer pendant 5 à 6 heures », a déclaré Valve à IGN en août.

Autre optimisation : Valve a révélé aujourd’hui que les développeurs peuvent télécharger des versions de leurs jeux avec des packages de textures de faible fidélité sur Steam’s Depot pour améliorer les performances et réduire la quantité de stockage et le temps nécessaire à un utilisateur pour télécharger un jeu. C’est similaire au système Smart Delivery de Microsoft pour Xbox One, Xbox One X et Xbox Series X/S, qui achemine la bonne version d’un jeu vers chaque console. (Mais là où les développeurs Xbox ciblent probablement 1080p, 1440p et près de 4K respectivement, le Steam Deck portable fonctionne à une résolution de 720p et 800p.)

Conçu pour s’amarrer et diffuser en continu

Avec une alimentation de 45 watts, Valve affirme que le Steam Deck peut charger et jouer en même temps, et alimenter un périphérique externe de 7,5 watts. Le port USB-C offre également une prise en charge de l’affichage externe pour jusqu’à deux moniteurs 4K à 60 Hz (en utilisant la compression de flux d’affichage), et Valve dit qu’il offrira l’USB 3 Gen 2 « si vous optez pour la moitié de la bande passante d’affichage ». La station d’accueil en option (qui n’a pas encore été photographiée ou en précommande) offrira également Gigabit Ethernet.

Et si vous choisissez de jouer sur un téléviseur ou un moniteur, vous serez probablement heureux d’entendre la première confirmation complète que Valve prend en charge la mise à l’échelle FidelityFX Super Resolution (FSR) d’AMD avec le Steam Deck. En fait, les représentants d’AMD sur le flux ont confirmé que non seulement le Steam Deck fonctionne avec FSR dans les jeux qui le prennent en charge – ce qui les rend potentiellement un peu meilleurs sur grand écran – mais que le Steam Deck prendra en charge nativement FSR sur un système d’exploitation. niveau avec une future mise à jour. AMD dit qu’il travaille sur des pilotes qui permettront également le rendu dynamique Vulkan récemment annoncé.

Il n’y a évidemment pas d’USB 4 ou de Thunderbolt propriétaire d’Intel ici, et vous n’obtenez que du 802.11ac (Wi-Fi 5) au lieu du Wi-Fi 6 ou 6E, mais Valve dit que le Deck est optimisé pour « la fiabilité et la robustesse même dans environnements encombrés. De cette façon, Valve peut offrir une « expérience de jeu à distance de première classe » pour diffuser des jeux de leur PC de bureau vers le Deck à l’intérieur de leur propre maison, tout en utilisant moins de batterie que les jeux fonctionnant nativement sur le matériel du Deck lui-même.

Valve a fait un excellent travail avec l’ingénierie Wi-Fi lorsqu’il a construit le palet HDMI Steam Link, je suis donc ravi de le tester.

Peu de ralentissement sur SD (et eMMC)

Le Steam Deck d’entrée de gamme à 400 $ n’est livré qu’avec 64 Go de stockage eMMC relativement lent et un emplacement pour carte microSD pour l’extension – vous devrez payer nettement plus pour les modèles plus rapides avec des SSD NVMe, et même alors ils seront assez faciles à remplir avec une bibliothèque de jeux Steam de taille décente.

Mais aujourd’hui, Valve a assuré aux développeurs que eMMC et SD ne sont pas beaucoup plus lents : environ 12% et 18% plus lents respectivement lorsqu’il s’agit de charger des jeux. (Oui, les axes Y sont soit mal étiquetés, soit ne s’alignent pas avec les graphiques à barres.)

Valve indique que les jeux eMMC Steam Deck de 64 Go pourraient être 12% plus lents au chargement d’un jeu et 25% plus lents au démarrage, par rapport au modèle NVMe. 18% plus lent de chargement d’un jeu à partir d’une carte SD. pic.twitter.com/X6HfKusY2X – Sean Hollister (@StarFire2258) 12 novembre 2021

Les temps de démarrage sont 25% plus lents, mais je suppose que nous devrons voir combien de temps ils durent en réalité – Valve n’a pas spécifié le nombre réel de minutes ou de secondes qu’il faut au Steam Deck pour démarrer.

Valve change le fonctionnement des sauvegardes dans le cloud pour que vous puissiez jouer et jouer

Mais Valve considère également le Steam Deck comme un appareil toujours allumé, un appareil où vous n’aurez pas toujours besoin de démarrer et de lancer des jeux à partir de zéro : il y a une fonction de suspension et de reprise intégrée dans le Steam Deck qui devrait vous permettre de mettre rapidement les jeux en pause. comme vous le faites sur une Nintendo Switch.

En conséquence, Valve change le fonctionnement du système de sauvegarde dans le cloud de Steam : là où Steam synchronise généralement vos sauvegardes dans le cloud après avoir quitté un jeu, la société propose de nouvelles API cloud pour que les développeurs puissent synchroniser leurs jeux en arrière-plan à ce moment-là. vous suspendez le titre.

Théoriquement, cela pourrait également signifier que vous pouvez mettre en pause un jeu auquel vous jouez sur le Steam Deck et le récupérer rapidement sur votre PC de bureau, ou vice versa.

Il y a un Steam Deck blanc à la sortie Portail, mais tu ne peux pas l’avoir



Ce n’est pas à vendre.GIF par Sean Hollister / The Verge

Pendant toute la présentation de Steam Deck, les arrière-plans étaient remplis d’indices intrigants sur le processus de prototypage de Valve, et de nombreux spectateurs ont remarqué un Steam Deck blanc parmi eux – un tout droit sorti du jeu à succès de Valve Portal jusqu’au logo Aperture à l’arrière.

Malheureusement, il n’est pas à vendre : « Il ne s’agit que d’un prototype. Nous l’aimons aussi, mais nous ne sommes pas en mesure de le mettre sur le marché en même temps que nous expédions le Steam Deck », a déclaré Greg Coomer de Valve, ajoutant que la société a l’intention « d’examiner d’autres options de couleurs à l’avenir, mais c’est vraiment sur la route.

Autres informations

Voici d’autres choses aléatoires que nous avons apprises :

Ce n’est pas fait pour la VR. « Nous n’avons certainement pas conçu et construit l’appareil pour la réalité virtuelle », déclare Lawrence Yang de Valve, tout en admettant que les joueurs essaieront presque certainement de toute façon.

Il n’y a toujours pas de plans pour les configurations 5G ou LTE. Vous pouvez l’attacher à un téléphone, dit Valve.

Valve travaille pour amener le Steam Deck au Japon et en Australie en particulier. D’autres territoires aussi.

Steam Deck a un son calibré en usine. « Chaque Steam Deck a été calibré en usine pour de meilleures performances » et comprend un ampli dédié et un DSP pour les haut-parleurs stéréo. Il prend en charge l’audio multicanal sur HDMI (via USB-C).

Une fois que le mode Big Picture sur le bureau Steam sera remplacé par l’interface utilisateur Deck, il sera mis à jour plus souvent. Il n’y a pas encore de calendrier pour le basculement, mais c’est une bonne nouvelle pour l’uniformité. « Nous pouvons ajouter de nouvelles fonctionnalités à Steam et vous les verrez presque immédiatement sur Deck. »

Valve partagera les API de clavier avec plusieurs IME, plusieurs langues et emojis.

Nous avons eu notre premier aperçu (je pense !) du centre de notifications Steam Deck et du nouveau configurateur de manette pour mapper vos jeux sur les commandes de Steam Deck. Plus de cela dans cette session.

En fait, nous vous laisserons avec tout un tas de captures d’écran de l’interface utilisateur de Steam Deck – nous n’en avons pas vu grand-chose auparavant.

Le configurateur de contrôleur vous permet de mapper et de lier la vaste gamme de commandes du Steam Deck.

Cela aura la même apparence sur le bureau Steam et Deck.

Les notifications auront un bouton dédié sur le pont.

La recherche universelle fonctionne sur tout Steam, pas seulement sur les jeux.