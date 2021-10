Steam Deck de Valve est la nouvelle PlayStation Portable

Image : Sony / Kotaku

La PSP est morte depuis longtemps. La Playstation Vita aussi. Mais vive le Steam Deck de Valve, un ordinateur de poche qui approche à grands pas, et grâce à la nouvelle poussée de jeux sur PC de Sony, fera enfin du rêve de jouer aux plus gros blockbusters de l’entreprise sur un petit appareil portable une réalité.

Bien que les unités initiales ne soient pas prêtes à être expédiées avant décembre, les développeurs ont déjà mis la main sur le Steam Deck et tweeté des photos de celui-ci exécutant leurs jeux. La dernière personne à participer au blitz médiatique n’est autre que Shuhei Yoshida, responsable du développement indépendant de Sony Interactive Entertainment.

Aujourd’hui, il a tweeté une photo de l’appareil exécutant Horizon Zero Dawn. Nous n’avons toujours aucune idée de la façon dont il jouera en action, mais il est magnifique pour une photo d’un écran condensé par Twitter dot com. C’est aussi ce dont rêvent les fans de PlayStation portables depuis des années.

La promesse de la PS Vita était qu’elle permettrait aux joueurs de prendre de gros blockbusters en déplacement. Sony l’a donc lancé avec un spin-off d’Uncharted, Uncharted: Golden Abyss, et l’a suivi d’adaptations de ses autres grandes franchises de l’époque, comme Resistance: Burning Skies et LittleBigPlanet PS Vita. Quelques années plus tard, Killzone: Mercenary a suivi. Sony a même convaincu 2K Games d’essayer de mettre Borderlands 2 dessus. Et bien sûr, il y avait ce jeu Vita Bioshock qui n’a jamais décollé. L’expérience a été un échec, ce qui a amené beaucoup à croire qu’elle était vouée à l’échec dès le départ, une théorie réfutée des années plus tard lorsque Nintendo a sorti Breath of the Wild sur Switch.

Maintenant, il semble que Sony obtienne une autre bouchée improbable de cette pomme grâce à l’intersection de deux nouvelles tendances surprenantes: Valve se lance dans les ordinateurs de poche et Sony se lance sur Steam. Valve est actuellement occupé à s’assurer que chaque jeu de son catalogue peut fonctionner sur le Steam Deck, et dans l’intervalle, Sony a apparemment réaffirmé son engagement à porter ses exclusivités console sur PC cette semaine avec la découverte d’une marque PlayStation PC, signalée pour la première fois par VGC.

Capture d'écran : Sony

La société a récemment annoncé que God of War arriverait sur la plate-forme en janvier 2022, rejoignant Horizon Zero Dawn et Days Gone, tandis que la collection Uncharted: Legacy of Thieves suivra plus tard dans l’année. D’autres sont en cours, a rapporté GQ dans une interview avec le PDG de SIE, Jim Ryan, en février, Spider-Man de 2018 étant le prochain choix logique (il est sorti quelques mois seulement après God of War). Des références à Sackboy: A Big Adventure de l’année dernière ont également été récemment découvertes dans la base de données de Steam.

Cela signifie beaucoup de choses, dont l’une est que très bientôt, les propriétaires de Steam Deck pourront enfin jouer à bon nombre des plus grands jeux de Sony en déplacement. Espérons avec des fréquences d’images fluides et sans plantage. Je me sens soudain moins idiot d’en avoir pré-commandé un. Qui sait, cela pourrait même ramener les Helldivers d’entre les morts.