Steam Deck de Valve fait face à une bataille difficile contre le cloud gaming

Des services tels que Stadia et Xbox Game Pass pour Android ont rendu les jeux plus accessibles que jamais, rendant apparemment obsolètes les ordinateurs de poche dédiés au jeu, malgré la Nintendo Switch. Cela n’a pas empêché Valve de faire des vagues aujourd’hui en annonçant le Steam Deck, un ordinateur de poche de jeu mobile destiné à offrir une expérience de qualité PC. Il y a beaucoup à aimer à propos de cet ordinateur de poche, d’autant plus qu’il est bien plus que ce qu’il semble être, mais il fait néanmoins face à une bataille difficile contre le streaming dans le cloud.

Il fait face à une bataille acharnée contre le cloud streaming.

Les jeux de qualité PC peuvent déjà être joués sur des appareils mobiles, donc Valve ne fait rien de nouveau ici sur ce front. La raison la plus impérieuse de l’acheter serait de jouer à votre bibliothèque Steam existante, et cela soulève la question de savoir pourquoi Valve n’a pas simplement créé une application similaire au Xbox Game Pass. Valve pense clairement qu’il y a une valeur dans le Steam Deck que les jeux en nuage ne peuvent pas fournir, mais je ne le vois tout simplement pas.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Vous payez au minimum 400 $, potentiellement jusqu’à 650 $, pour un appareil limité par son matériel interne. Je ne dis pas cela parce que je suis un grand fan de cloud gaming – j’ai des sentiments mitigés à ce sujet – mais c’est quelque chose avec lequel chaque appareil de jeu mobile dédié est confronté; il suffit de regarder la Nintendo Switch.

Source : Jennifer Locke / Android Central

Là où Valve espère différencier le Steam Deck des ordinateurs de poche comme le Nintendo Switch, le facture comme un appareil dans l’espace PC. Ce n’est pas seulement un ordinateur de poche de jeu mobile. Selon le développeur de Valve, Pierre-Loup Griffais, parlant avec IGN, “Il peut à peu près exécuter tout ce que vous pouvez exécuter sur un PC.”

Le concepteur de Valve, Lawrence Yang, a également déclaré à IGN : « Nous ne pensons pas que les gens devraient être enfermés dans une certaine direction ou dans un certain ensemble de logiciels qu’ils peuvent installer. Si vous achetez un Steam Deck, c’est un PC. Vous pouvez installer ce que vous voulez. dessus, vous pouvez y connecter tous les périphériques que vous voulez. Peut-être qu’une meilleure façon d’y penser est qu’il s’agit d’un petit PC avec un contrôleur attaché plutôt qu’une console de jeu. “

Le Steam Deck a été conçu avec la prise en charge du modding à l’esprit, et il est entièrement compatible avec toutes les fonctionnalités exécutées par Steam. Ce même type de support de modding n’est généralement pas trouvé avec les services basés sur le cloud, ce qui en fait une énorme aubaine pour l’ordinateur de poche de Valve. Ce que le Steam Deck fournit est essentiellement l’expérience d’un ordinateur de bureau.

Source : iMore

Le streaming cloud rend les spécifications du Steam Deck non pertinentes.

À certains égards, parce qu’il est presque conçu comme un PC portable avec des jeux à l’esprit, il est proche d’un ordinateur portable. Il peut être connecté à un moniteur, un clavier, une souris, même Ethernet. Dans mon esprit, être si similaire à un ordinateur portable est presque à son détriment. J’ai déjà un ordinateur portable. Pourquoi ai-je besoin de ça ?

Certes, le prix de 400 $ est attrayant pour les spécifications dont il dispose, mais encore une fois, je pense que le streaming cloud rend ces spécifications presque sans valeur. Oui, je pourrais dépenser 400 $ pour jouer à Fallout 4 ou à certains des meilleurs jeux PC sur Steam Deck. Ou je peux le diffuser sur mon téléphone via Xbox Game Pass. Avec le taux d’ajout de jeux au Game Pass, j’ai l’impression que beaucoup de gens préfèrent acheter cela et jouer à des jeux sur leur téléphone plutôt que d’acheter un appareil comme le Steam Deck.

L’intérêt du cloud gaming est que les gens n’ont pas besoin d’acheter du matériel dédié et puissant pour jouer à ces jeux AAA. Vous pouvez éventuellement les lire sur un téléphone Android ou un Chromebook faible. Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne devriez toujours pas utiliser certains des meilleurs téléphones Android pour les diffuser, mais cela signifie que vous n’avez pas besoin de sortir et de dépenser cet argent supplémentaire. Utilisez simplement ce que vous avez déjà.

Source : CD Project Red

Lorsque Cyberpunk 2077 a été lancé en tant que désordre buggy sur consoles et PC, nous avons noté que Stadia était en fait le meilleur moyen de le jouer car il n’avait pas à surmonter beaucoup de ces limitations techniques. Votre kilométrage variera évidemment en fonction de vos vitesses Internet, mais le fait est que le streaming cloud n’est pas entravé par votre propre matériel.

Le cloud streaming reste un chemin plus accessible pour accéder à ces jeux, à condition qu’ils viennent vers les services appropriés. Avec GeForce Now et Steam Cloud Play, je ne vois pas ce que le Steam Deck offre à la plupart des gens.

Aussi populaire que le Steam Deck semble être sur les réseaux sociaux en ce moment, je ne le vois réussir que sur un marché limité. Avec la concurrence du streaming en nuage, des points d’entrée moins chers comme le Nintendo Switch et des ordinateurs portables généraux disponibles, je ne pense pas qu’il trouvera sa place – du moins en tant qu’ordinateur de poche de jeu. Ce qui fonctionne en faveur de Valve, c’est que Steam est si massif, mais comme nous l’avons vu dans le passé, le nom Steam à lui seul ne garantit pas le succès.

Tout en un

Pont à vapeur

Jouez à votre bibliothèque Steam n’importe où

Le Steam Deck est une petite machine puissante qui est configurée pour livrer votre bibliothèque PC presque partout où vous êtes. En exécutant nativement des jeux sur le système, vous n’avez pas à vous soucier des limitations de streaming dans le cloud. Vous avez le choix entre trois modèles distincts avec 64 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, et sa sortie est prévue en décembre 2021.