Steam Deck de Valve – Premières impressions

La console PC portable de Valve, le Steam Deck, devrait sortir en décembre 2021. Jusque-là, GameSpot et Giant Bomb se sont associés pour discuter d’un récent événement pratique au cours duquel Jan Ochoa a pu tester la console par lui-même. Rejoint par Tamoor Hussain, Jan discute de ses impressions, notamment de la façon dont il se sent en main et de la façon dont il gère une sélection de titres Steam, notamment DOOM Eternal, Hades et Control.

En plus de ses performances, Jan discute de ses premières impressions telles que la taille, la disposition des boutons et la qualité de fabrication. Il la compare étroitement à la manette de jeu Wii-U en tant que console légère avec des bâtons de pouce similaires. Jan a également mis la console à l’épreuve avec des tests d’échange de jeu, la modification des paramètres vidéo et l’optimisation de la luminosité pour tester la puissance de la batterie.

Le Steam Deck sera lancé en décembre 2021. Valve propose trois modèles à partir de 399 $ avec un modèle plus élevé coûtant 649 $. Restez avec GameSpot et Giant Bomb pour plus de couverture du Steam Deck lors de son lancement plus tard cette année.