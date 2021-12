Steam Deck fonctionne avec 80 des 100 meilleurs jeux de Steam

Le « PC dans votre poche » attendu de Valve Pont à vapeur est désormais compatible avec 80 des 100 jeux les plus populaires de Steam. Dans une nouvelle analyse du site de fans ProtonDB, la communauté qui passe son temps à tester la compatibilité des jeux Linux, 80% des 100 meilleurs titres de Steam fonctionneraient sur le système avec des ajustements mineurs.

Comment savent-ils ? Bien que Steam Deck ne soit toujours pas publié, il utilise la couche de compatibilité Proton, qui alimente également Linux SteamOS sur Steam Deck. Bien qu’il existe une gamme extrêmement impressionnante de titres qui semblent déjà prêts pour Steam Deck, grâce à Proton qui ne joue pas bien avec de nombreux gros frappeurs des services Anti Cheat, les 10 gros frappeurs de Steam comme PUBG, Destiny 2, Apex Legends et Halo Infinite sont actuellement incompatibles.

Grâce au succès fulgurant de la période de précommande initiale de Steam Deck, Valve a révélé qu’il repense maintenant sa stratégie logicielle. Alors qu’avant, la société se préparait à créer de nouveaux jeux, elle a plutôt mis le logiciel en veilleuse, se concentrant sur Steam Deck pour assurer le lancement le plus fluide possible pour la plate-forme. Alors que le Steam Deck sera lancé sans exclusivité, la bibliothèque Steam déjà gigantesque de 18 ans garantit que les premiers utilisateurs auront plus qu’assez pour jouer le jour du lancement.

Pourtant, étant donné les pénuries de puces et d’autres problèmes provoqués par la pandémie en cours, beaucoup sont sceptiques quant au fait que l’appareil hybride de Steam fera sa nouvelle fenêtre de lancement. Le Steam Deck a récemment été retardé jusqu’en février 2022. Pourtant, dans une récente interview avec PC Gamer, le créateur Valve a déclaré qu’en dépit des pénuries de puces, il reste convaincu que l’ordinateur de poche fera sa fenêtre de lancement. « Nous avons l’impression d’être sur la bonne voie pour (un lancement en février) – Nous sommes toujours déçus d’avoir dû passer de la fin de cette année au début de l’année prochaine. »