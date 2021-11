Steam Deck, le PC de poche de type Switch de Valve, est repoussé à 2022

Image : Vanne

Valve a annoncé que l’expédition de Steam Deck, le PC portable de type Switch de la société, sera retardée de deux mois en raison de « problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale ».

Dans des circonstances à l’échelle de l’industrie qui ont récemment amené Nintendo à réduire ses prévisions de vente de Switch en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, Valve a expliqué sur la page de réservation Steam Deck que, malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement en cours, ses plans ont toujours été perturbés.

Vous pouvez lire l’explication complète ci-dessous :

Bien que nous ayons fait de notre mieux pour tenir compte des problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale (nous entendons par là que nous avons pris en compte le temps supplémentaire pour tenir compte de ces risques et travaillé avec plusieurs fournisseurs de composants), nos plans de fabrication étaient toujours affectés. Les pénuries de matériaux et les retards signifiaient que les composants n’arrivaient pas à temps à nos installations de fabrication. Des pièces manquantes ainsi que des défis logistiques signifient des Steam Decks retardés, nous avons donc dû repousser l’expédition de deux mois jusqu’en février. Nous continuerons à travailler pour améliorer les dates de réservation en fonction du nouveau calendrier et tiendrons les gens au courant au fur et à mesure.

Ce retard signifie que les premières personnes attendant l’arrivée de leur Steam Deck – décrites dans certains quartiers (pas ces quartiers, vous comprenez) comme un « Switch-killer » – sont désormais programmées pour les recevoir à partir de février 2022.

L’appareil lui-même intéresse certainement tous ceux qui aiment les jeux portables, un domaine que Nintendo a à peu près pour lui-même depuis longtemps maintenant, et ceux qui espéraient profiter du nouvel ordinateur de poche pendant les vacances seront sûrement déçus.

Ce n’est pas une nouvelle surprenante étant donné les problèmes qui affectent actuellement la production de nombreux appareils électroniques. Les détenteurs de plates-formes rivales Microsoft et Sony ont du mal à répondre à la demande pour leurs consoles respectives depuis près d’un an maintenant en raison de problèmes de fabrication et d’approvisionnement exacerbés par la pandémie. Un an plus tard, nous n’avons toujours pas vu de PS5 à l’état sauvage – à part celles avec la majoration de 300 € dans la vitrine de notre magasin de jeux d’occasion local.

Image : Vanne

L’ordinateur de poche de Valve est une proposition intrigante pour les joueurs portables, et il existe également une station d’accueil pour le connecter à votre téléviseur. Semble familier? Valve lui-même a minimisé les comparaisons de Switch, affirmant qu’il « cherchait » un public différent, mais les similitudes superficielles étaient frappantes lorsqu’il a été révélé pour la première fois en juillet. Steam Deck a complètement battu Switch du point de vue des spécifications, mais il reste à voir à quel point il est confortable et facile à utiliser dans le monde réel. Cela semble certainement important pour un système portable et nous sommes impatients de voir comment il se compare.

Nous devrons attendre février au plus tôt pour voir exactement comment Steam Deck se compare à Switch. Heureusement, il existe un autre portable robuste pour prendre le relais au cours de la nouvelle année.