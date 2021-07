Steam Deck n’a pas encore le support d’Ubisoft – et cela n’a pas d’importance

Maintenant que le Steam Deck fait l’objet de discussions depuis un certain temps et que nous savons tous ce qu’il va faire, nous commençons à voir des développeurs de jeux sortir et commenter. Et, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a partagé ses réflexions sur le futur appareil de jeu portable.

Tel que rapporté par IGN, un investisseur a demandé au PDG ce qu’il pensait du Steam Deck, et Guillemot a déclaré qu’Ubisoft mettrait ses jeux sur la plate-forme en cas de succès, et a même également déclaré “nous sommes heureux de voir Steam Deck arriver dans l’industrie”. . Mais qu’Ubisoft publie ou non officiellement ses jeux “pour le Steam Deck” – quoi que cela signifie – les jeux seront jouables de toute façon.

Une approche ouverte

Ubisoft a essentiellement cessé de mettre ses jeux sur Steam en commençant par The Division 2, les mettant exclusivement sur sa propre vitrine et sur Epic Games Store, ce qui donne à la société une part beaucoup plus importante des ventes. Il est possible qu’Yves Guillemot ait voulu dire que si le Steam Deck décolle de manière importante, Ubisoft envisagerait de remettre ses jeux sur Steam – un peu comme EA l’a fait récemment.

Mais ce n’est pas comme si les fans d’Ubisoft qui voulaient jouer à ces jeux allaient être laissés pour compte de toute façon. Valve a été très clair sur le fait qu’il permettra aux utilisateurs d’installer n’importe quel logiciel sur Steam Deck, y compris des magasins tiers comme le lanceur Ubisoft Connect ou Epic Games Store, ce qui signifie que chaque jeu Ubisoft sera pris en charge d’une manière ou d’une autre.

Bien que, pour être juste, ce serait idéal si cela signifiait qu’Ubisoft allait porter ses jeux sur Vulkan, leur permettant de fonctionner nativement sur SteamOS, plutôt que de s’appuyer sur la couche de traduction Proton. Mais même alors, en regardant ProtonDB, où les utilisateurs signalent la compatibilité, Assassins Creed Odyssey est classé Or, ce qui signifie qu’Assassins Creed Valhalla serait probablement le même – car il fonctionne sur le même moteur.

Bien avant le lancement de Steam Deck, je ne sais pas vraiment comment Proton fonctionnera avec des jeux qui ne sont pas achetés via Steam, mais selon ce fil Reddit, c’est possible.

Un paradis pour les nerds

Mais ce qui est génial avec Steam Deck, c’est que nous n’avons pas à nous fier à ce que les grands dirigeants de jeux vidéo décident qu’il vaut la peine de faire avec la plate-forme. Il fonctionne sur une plate-forme x86 et est également complètement ouvert, ce qui signifie que les utilisateurs finiront par établir les règles.

Bien que j’aime que SteamOS soit probablement meilleur lorsque le Steam Deck sortira que la dernière fois que je l’ai utilisé en 2018, j’ai bien l’intention d’essuyer l’ordinateur de poche lorsque je recevrai le mien par courrier et d’installer Windows 10. Ensuite , je vais installer quelque chose comme Playnite pour lancer facilement des jeux à partir de plusieurs magasins sans avoir à trop déranger sur ce petit écran de 7 pouces.

Et je pense que plus que tout, c’est là que le Steam Deck va briller. Les joueurs de longue date sur PC comme moi qui vivent pour bricoler des trucs (et potentiellement casser des choses), vont s’éclater avec le nouvel ordinateur de poche, précisément parce qu’il n’y aura pas de règles.

Indépendamment de ce que dit Ubisoft à propos de ses jeux “à venir sur Steam Deck”, je vais jouer à Assassins Creed Valhalla sur Steam Deck dans la journée suivant l’apparition de l’ordinateur de poche sur mon perron – et j’imagine que je ne suis pas le seul.

