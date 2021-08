Steam Deck ne sera pas plus puissant une fois amarré

Photo : Valve / Kotaku

Le Steam Deck, comme le Nintendo Switch, peut être amarré et connecté à un téléviseur ou à un moniteur. Valve l’a confirmé lors de son annonce. Mais maintenant, l’éditeur derrière Steam a révélé que l’amarrage du PC portable n’améliorerait pas les performances des jeux. Cela pourrait entraîner des problèmes si vous décidez de connecter votre Steam Deck à un grand téléviseur 4K.

Dans une interview avec PC Gamer, Greg Coomer de Valve a expliqué que lors du développement et de la conception du Steam Deck, Valve avait pensé à ajouter un « mode de puissance plus élevé » qui serait activé après l’amarrage de l’appareil. Cependant, la société a décidé de ne pas le faire.

“…Nous avons estimé qu’il était en fait préférable de ne pas modifier en fonction du statut amarré ou du statut mobile”, a expliqué Coomer.

“Nous voulions vraiment donner la priorité à son utilisation dans ce que nous pensions être le cas d’utilisation le plus élevé, qui est en fait mobile”, a déclaré Coomer à PC Gamer. “Et donc puisque nous nous concentrions sur cela, et nous avons choisi comme un seuil où la machine fonctionnera bien, et avec une bonne fréquence d’images avec les jeux AAA dans ce scénario. Nous n’avions pas vraiment l’impression que nous devions cibler également le scénario du dock à des résolutions plus élevées. Nous voulions une cible de conception plus simple et donner la priorité à cela.

Nous savons d’après des interviews précédentes que Valve a testé de nombreux jeux sur Steam Deck et tourne à au moins 30 ips dans autant de jeux que possible. Selon la société, ils atteignent et dépassent ces objectifs dans la plupart des jeux. Mais c’est en mode portable, exécutant des jeux à 800p. L’amarrage du Steam Deck à un téléviseur 1080p ou à un moniteur de résolution supérieure nécessiterait plus de puissance et si le dock ne fournit pas cela, il est très probable dans ce scénario que certains jeux haut de gamme pourraient souffrir de problèmes de performances.

Bien sûr, le Steam Deck n’est pas une console verrouillée. Ce sont des jeux PC et les joueurs pourront modifier la résolution et les paramètres visuels dans le jeu comme ils le font sur un PC de bureau. Donc, si quelque chose comme Control, un jeu qui, selon Giant Bomb, avait des problèmes de performances sur Steam Deck, fonctionne encore moins bien sur un téléviseur 4K, les joueurs pourraient abaisser les paramètres pour lisser les choses.

Néanmoins, si vous envisagez d’utiliser le Steam Deck comme PC de salon et console portable, cela pourrait être quelque chose à considérer avant d’essayer d’en attraper un plus tard cette année.

À ce jour, nous ne savons même pas non plus combien coûtera le quai du Steam Deck, quand il sera disponible en précommande ou en achat, ou vraiment tout autre détail d’ailleurs.

Le Steam Deck commencera à être expédié à certains clients en décembre, et d’autres arriveront dans les mois suivants. Vous pouvez en pré-commander un maintenant, bien que Valve prévienne que les personnes qui commandent aujourd’hui n’en recevront pas avant 2022.