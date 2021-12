Steam Deck OS jusqu’à seulement 10 Go, plus d’espace pour les jeux

Le futur PC de jeu portable Steam Deck vient de suivre une alimentation saine en ce qui concerne son système d’exploitation. Publié pour la première fois sur le site Web de Metacouncil plus tôt ce mois-ci par l’utilisateur du forum « Je vous vois », une capture d’écran de l’image SteamOS 20211120.2 fait référence au shirnkage.

Parmi les notes sur la fiabilité de l’écran tactile, la connectivité HDMI et les améliorations WiFi, un point indique : « Le système d’exploitation et les logiciels préinstallés occupent désormais beaucoup moins d’espace disque interne (~ 10 Gio, contre ~ 24 Gio) ».

Selon les spéculations préalables à la sortie, le système d’exploitation remplissait jusqu’à 40 Go, vraisemblablement basé sur une nouvelle installation de Windows pour PC d’environ 30 Go, avec Android pour mobile prenant entre 7 et 32 ​​Go, selon le fabricant et les spécifications du combiné. Fonctionnant sur un logiciel basé sur Linux, nous nous attendions à ce que le système d’exploitation Steam Deck atteigne à peine 13 Go, mais ces bods intelligents de Valve ont évidemment été occupés à rationaliser le logiciel pour son matériel portable dédié.

Comme l’OP l’a mentionné dans le titre de son article, la réduction à seulement 10 Go est une bonne nouvelle pour les propriétaires potentiels de l’édition la plus basse de 64 Go, libérant plus d’espace pour ces jeux très importants où chaque bit de stockage pourrait être critique pour le le matériel étant une option viable pour les titres AAA plus importants.

Le lancement du Steam Deck est prévu pour février 2022, repoussé de décembre de cette année.

