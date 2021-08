Steam Deck pourrait être disponible en plusieurs couleurs, selon Valve

Le Steam Deck apporte des comparaisons inévitables avec la Nintendo Switch, et les gens ont fait des analyses détaillées et côte à côte de leurs performances relatives, de leur poids, de leur écran, etc. Mais alors que le Switch peut être coloré grâce à une variété de JoyCons de différentes couleurs, le Steam Deck sera juste noir au lancement. Cela peut cependant changer, car Valve continue de discuter de la possibilité de publier différents coloris pour son ordinateur de poche.

Selon une interview avec PC Gamer, Valve a apparemment longuement réfléchi à la façon de colorer le Steam Deck. Bien que sa coque noire mate puisse sembler un peu commune, il n’a pas été facile de se décider. Mais le développeur s’intéresse en théorie à l’exploration de plusieurs options de couleurs différentes pour l’ordinateur de poche, en particulier s’il connaît un succès commercial.

“[There was a lot of] une exploration vraiment amusante autour de ce genre de choses », a déclaré le concepteur de produits Greg Coomer. « Même des discussions telles que « Eh bien, pouvons-nous avoir beaucoup de couleurs ? » Nous avons eu toutes ces discussions. Nous continuons d’en avoir maintenant.”

La décision d’une seule couleur avait plus à voir avec les défis de la chaîne d’approvisionnement que tout désir esthétique, selon Coomer. “C’est essentiellement comme une affaire de logistique”, a déclaré Coomer. “Avoir beaucoup de SKU sur le marché est juste beaucoup plus compliqué. Il n’y a pas vraiment de meilleure raison que cela pour le moment.”

Le Steam Deck sortira plus tard cette année, et il s’agit essentiellement d’un mini-PC sous forme de poche. Il sera disponible dans trois configurations de stockage différentes et exécute SteamOS, une version modifiée de Linux. Vous pouvez en savoir beaucoup plus sur Steam Deck dans notre résumé ici.