Steam Deck reporté à février 2022

Steam Deck, le PC portable de type Switch de Valve, a été retardé. Citant les pénuries causées par les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale, la société a publié une déclaration indiquant qu’elle commencerait désormais à expédier en février 2022.

Avec la nouvelle date d’expédition, tout le monde dans la file d’attente sera reculé de deux mois par rapport à son estimation initiale. Donc, si votre Steam Deck était estimé pour janvier 2022, il sera désormais estimé qu’il sera expédié en mars. Dans sa déclaration, Valve s’est excusé pour le retard et a promis de tenir les utilisateurs informés à l’avenir.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Steam Deck Présentation de Deck Verified

Steam Deck a été annoncé plus tôt cette année, promettant une expérience de type ordinateur de poche qui utilise l’interface Steam pour jouer à vos jeux PC. L’appareil commence à 400 $, mais peut évoluer jusqu’à 650 $ pour le stockage le plus élevé et certaines fonctionnalités matérielles supplémentaires. Valve a accepté les précommandes avec un acompte de 5 $, avec l’intention de facturer le prix d’achat total une fois que les expéditions commenceront à sortir. Depuis lors, Valve a présenté des jeux qui fonctionnent sur Steam Deck, tout en mettant en garde contre le bricolage excessif. Pour plus de détails, découvrez tout ce que nous savons sur le Steam Deck.

Vous pouvez lire la déclaration complète ci-dessous :

Le lancement de Steam Deck sera retardé de deux mois. Nous sommes désolés pour cela. Nous avons fait de notre mieux pour contourner les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale, mais en raison de pénuries de matériaux, les composants n’atteignent pas nos installations de fabrication à temps pour que nous puissions respecter nos dates de lancement initiales.

Sur la base de nos estimations de construction mises à jour, Steam Deck commencera à être expédié en février 2022. Ce sera la nouvelle date de début de la file d’attente de réservation – vous garderez votre place en ligne mais les dates reculeront en conséquence. Les estimations de la date de réservation seront mises à jour peu de temps après cette annonce.

Encore une fois, nous sommes désolés de ne pas pouvoir respecter notre date d’expédition initiale. Nous continuerons à travailler pour améliorer les dates de réservation en fonction du nouveau calendrier et vous tiendrons au courant au fur et à mesure.