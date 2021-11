Steam Deck retardé ! | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Il a été annoncé sur le site Web de Steam que le Steam Deck a été retardé en raison de problèmes de fabrication et d’approvisionnement. La nouvelle date de livraison prévue a été décalée de deux de décembre 2021 à février 2022.

The Elder Scrolls V: Skyrim célèbre son 10e anniversaire et Bethesda a publié une nouvelle bande-annonce pour l’édition anniversaire avant le lancement du jeu le 11 novembre, présentant le nouvel équipement et la magie, la pêche et plus encore.

Plus tard dans la vidéo, Persia passe en revue les nouveaux détails du contenu de la saison 1 de Battlefield 2042 qui ne débutera pas avant 2022, ainsi que l’année complète des plans de contenu qui incluent quatre saisons, quatre passes de combat, quatre nouveaux spécialistes et « nouveau lieux » à explorer. Il a également été annoncé que Battlefield Portal est désormais disponible pour tous les joueurs.

Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pear recevront une mise à jour de 3 Go dès le premier jour qui ajoutera du nouveau contenu et diverses corrections de bugs. Et enfin, les Game Awards 2021 ont été annoncés pour le 9 décembre avec 40 à 50 jeux présentés et un nombre à deux chiffres de nouvelles révélations.