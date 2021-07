Steam Deck UI pour remplacer le mode Big Picture

Valve remplace son mode Big Picture actuel par l’interface utilisateur de la prochaine console Steam Deck.

Dans un article sur Steam, le modérateur de Valve Austinp_valve a déclaré qu’à un moment donné, le mode Big Picture – utilisé pour naviguer sur Steam avec un contrôleur – sera remplacé par l’interface utilisateur du matériel Steam Deck. Cependant, rien n’indique quand cela se produira.

“Oui, nous remplaçons Big Picture par la nouvelle interface utilisateur de Deck”, a écrit Austinp_valve.

“Nous n’avons pas encore d’ETA à partager.”

Valve a dévoilé Steam Deck il y a une semaine et a apparemment beaucoup attiré l’attention étant donné que les précommandes de matériel étaient le troisième article le plus vendu sur Steam la semaine dernière. Le matériel devrait être lancé en décembre.

La société a également déclaré qu’elle avait effectué de nombreux tests de fiabilité pour la console, nous espérons donc que nous ne verrons pas les problèmes de dérive du bâton que le matériel Xbox et Nintendo ont rencontrés.

Le mode Big Picture a été déployé en version bêta en 2012 et était principalement destiné à être utilisé dans l’initiative Steam Machine de Valve. L’interface utilisateur n’a pas été mise à jour depuis 2015, une mise à jour est donc attendue depuis longtemps.

