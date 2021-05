Steam Down Release Anthemic Nouveau single, ‘Empower’

Aujourd’hui, Vapeur vers le bas a sorti un nouveau single suralimenté, «EMPOWER», qui est maintenant disponible sur Decca. C’est le premier avant-goût du premier EP du très influent collectif londonien, Five Fruit, qui sortira le 24 septembre et arrivera aux côtés des nouvelles du retour IRL tant attendu de la soirée hebdomadaire. Steam Down ouvrira ses portes pour la première fois depuis le verrouillage avec deux sets intimes à Matchstick Piehouse, Deptford, ce soir (19 mai). Méfiez-vous des nouvelles en direct et d’autres musiques et visuels de Five Fruit bientôt.

Après des années passées à bâtir une communauté véritablement engagée et à amener le melting-pot de Londres sur la scène mondiale, «EMPOWER» marque un nouveau chapitre musical passionnant pour Steam Down. Avec les vers rapides de Tinyman et Afronaut Zu (aux côtés de Theon Cross, qui a joué avec Kano et Fils de Kemet), voici un son qui fait le lien entre la crasse et le jazz et transforme tout cela en quelque chose d’incontestablement Steam Down.

Selon les mots de la fondatrice de Steam Down, Ahnansé, «« EMPOWER »« consiste à manifester sa confiance et à se fortifier en sachant que vous avez le pouvoir de surmonter, de persister et de réussir face à toute adversité à laquelle vous pourriez être confronté. » C’est aussi un point d’entrée conceptuel au Five Fruit EP de Steam Down, qui raconte «le changement de l’intérieur: un état émotionnel à la fois. Nous vivons actuellement à une époque sans précédent, aux prises avec une pandémie mondiale, une injustice politique et des troubles sociaux. À travers des temps comme ceux-ci, nous devons changer et nous adapter, et «EMPOWER» est là pour aider à cette transformation intérieure. »

Il s’agit de la première nouvelle musique de Steam Down depuis sa participation au projet Blue Note Re: imagined en 2020. La compilation comprenait l’interprétation de Steam Down de «Etcetera» de Wayne Shorter. et c’est une combinaison typiquement cool tirée de leur maquillage éclectique, qui comprend l’afro-swing, la grime, le jazz et la future soul.

«EMPOWER» de Steam Down est disponible en streaming et à l’achat.