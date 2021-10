Steam élimine les perturbateurs NFT – Trustnodes

Steam est apparemment terrifié à l’idée d’être perturbé par des jeux basés sur la blockchain, Valve mettant à jour ses règles pour interdire « les applications basées sur la technologie blockchain qui émettent ou permettent l’échange de crypto-monnaies ou de NFT ».

« Le point de vue de Steam est que les articles ont une valeur et ils n’autorisent pas les articles qui peuvent avoir une valeur réelle sur leur plate-forme. Bien que je respecte leur choix, je crois fondamentalement que les jeux NFT et blockchain sont l’avenir », déclare Age of Rust (photo), un jeu NFT qui a été expulsé de Steam.

De nombreux objets en jeu se vendent par milliers sur Steam et ils ont même un marché pour leurs skins. Parmi les meilleurs jeux en termes de revenus, seuls deux sur 12 n’ont pas ce qu’ils appellent des microtransactions. Ils disent:

« Steam fournit une assistance de classe mondiale pour les achats dans le jeu, qu’il s’agisse d’articles, de monnaie dans le jeu ou de toute autre chose que vous pouvez imaginer, vous pouvez utiliser les API Steam Microtransaction pour offrir aux clients plus de choix…

Pour tout achat dans le jeu, vous devrez utiliser l’API de microtransaction afin que les clients Steam ne puissent effectuer des achats qu’à partir du portefeuille Steam.

Les données sur les revenus ne sont pas fournies par cette plate-forme monopolistique qui détient 80% des parts de marché, donc le montant des « micro » transactions n’est pas clair, mais leurs 150 millions de joueurs doivent souvent payer autant qu’un nouveau jeu pour ouvrir une nouvelle section. du jeu auquel ils jouent.

Pour chaque transaction de quelque nature que ce soit, Steam prend une réduction de 30%, ce qu’ils peuvent appliquer car les articles doivent être échangés via leur portefeuille Steam et leur marché.

Cependant, la blockchain ouvre des API bancaires, financières, de revenus dans le jeu ou de microtransactions de manière à ce qu’aucun portefeuille ne puisse avoir le monopole, car tout le monde peut s’appuyer sur le réseau open source.

Steam ne pourra donc pas obtenir une part de ces ventes NFT, ce qui perturbe leur modèle commercial, et ils utilisent donc leur pouvoir de monopole pour interdire efficacement la concurrence.

«Je n’ai pas touché à mon Steam depuis que j’ai découvert les Blockchains et les NFT. Le jeu n’est tout simplement plus le même sans NFT. Pas de NFT Pas de jeu ! » – dit un ambassadeur de Guilds of Guardian.

La blockchain permet aux développeurs de jeux de créer de nouveaux modèles commerciaux que nous qualifions de « mieux que gratuit ». Auparavant, dans le Web 2.0, les utilisateurs sont le produit et ont donc accès au contenu qu’ils créent « gratuitement », les clients des opérateurs de plate-forme étant les annonceurs.

Maintenant, le produit est le NFT ou le jeton avec différentes expériences en cours comme vous vous en doutez, mais l’un des principaux est celui où le NFT est distribué gratuitement.

Il peut y avoir une quête par exemple et à la fin vous obtenez un NFT en récompense. Il existe différents «niveaux» de NFT, abondants (gratuits ou à peu près), rares («cher» ou premium), et puis tout le reste.

Le NFT « gratuit » peut cependant avoir de la valeur, ou pas. Certains, espérons-le, auront de la valeur s’il s’agit d’un jeu réussi en ce qui concerne les développeurs, et pour que le NFT gratuit soit utilisé pour obtenir l’adoption, pour démarrer, les joueurs espérant ensuite que si le jeu devient précieux, leur NFT gratuit aussi .

Ensuite, ce NFT ou un jeton de projet général peut être utilisé pour donner aux détenteurs la gouvernance du projet. Un projet NFT réussi, par exemple, The Bored Ape Yacht Club, dit qu’ils lanceront un jeton avec des détails clairsemés pour le moment.

Fondamentalement, il s’agit de copier la méthode d’amorçage de Bitcoin pour l’appliquer à presque tout. Vers 2010, Gavin Andresen, un ancien développeur de bitcoins de premier plan, avait un robinet qui donnerait 5 bitcoins gratuitement à quiconque prendrait la peine de cliquer dessus.

Vous pouvez extraire des bitcoins sur votre ordinateur portable, en obtenant 50 bitcoins de l’exploitation minière, à une époque où la valeur de 10 000 bitcoins était de deux pizzas.

Obtenir progressivement des bitcoins, ou jouer pour gagner des NFT ou projeter des airdrop/yield de jetons, devient plus difficile. Pour le bitcoin, sa rareté est alors sa valeur. Pour un projet, le partage des revenus avec ses porteurs lui confère une valeur qui est fixée par les porteurs eux-mêmes à travers la gouvernance. Pour un jeu, il peut y avoir une combinaison mais en plus il y a une valeur directe du produit car le jeu NFT peut ouvrir des éléments de jeu.

Dans ce modèle commercial, quelque chose comme Steam peut être anathème car le jeu lui-même est la plate-forme, fournie avec tous les éléments financiers nécessaires fournis par la blockchain, et la propriété des détenteurs de cette plate-forme de jeu pour décider des compromis est à certains égards l’essentiel .

Mais vous pouvez également avoir un modèle beaucoup plus simple où il y a des objets dans le jeu et ils se trouvent simplement sous une forme NFT. Auquel cas en tant que développeur ou pour revendre des joueurs, vous n’auriez pas à payer 30%.

Quelque chose que Steam n’aime clairement pas, car Valve ne gagnerait alors pas 4 milliards de dollars par an grâce à la recherche de loyer. Pourtant, Steam n’existe pas. Ce qu’il y a, ce sont des développeurs de jeux et des joueurs de jeux. Ce qu’ils aiment, c’est ce qui compte.

Si les développeurs aiment payer 30% et si les joueurs aiment que leurs objets dans le jeu soient 30% plus chers, alors ils peuvent continuer à utiliser ce qui nous semble un peu dépassé.

Si au contraire, ils aiment la liberté et le pouvoir d’être un client plutôt qu’un produit sur la plate-forme Steam, alors les développeurs devraient commencer à penser aux plates-formes ouvertes, à la transition vers le Web3.

C’est surtout parce que nous ne sommes plus tout à fait en 2015 lorsque le premier dapp de ce type, OpenBazaar, était inutilisable. Maintenant, sur ethereum en particulier et sur les deuxièmes couches, l’expérience est parfois équivalente et même supérieure à celle de web2.

Nous n’en sommes pas encore là, mais cet espace est à l’aube du haut débit et après avoir utilisé quelques dapps, on s’est parfois demandé s’il pourrait passer à la fibre.

Dans deux ou trois ans, le temps qu’il faut pour un nouveau développement de jeu, cet espace se transformera au niveau des « pipelines » techniques de la blockchain en ce qui concerne la capacité et l’utilisabilité car il est actuellement sur le point d’atteindre une forme mature au niveau du protocole. .

Ainsi, ce rejet par Steam est à courte vue car eux aussi devront réfléchir où ils se retrouveront dans quelques années avec un développement potentiel poétique étant GameStop les perturbant via web3 comme ils ont perturbé GameStop via web2, même s’il est plus probable qu’à au moins pendant un certain temps, ce sont de nombreuses startups différentes qui causent des perturbations.