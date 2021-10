Steam Halloween Sale 2021 heure de début et prédictions de la liste des jeux

La date de sortie et l’heure de début du début de la vente Steam Halloween 2021 sont presque là et les fans s’attendent à une énorme liste de jeux de remises.

Bien que les remises soient certainement intéressantes, à peu près chaque expérience multijoueur AAA subit son propre événement Hallow’s Eve. Dead by Daylight a Midnight Grove, Call of Duty Warzone a Scream et Donnie Darko, et Shadow Royale est de retour sur Apex Legends.

Red Dead Online verra également le retour des zombies plus tard dans la journée, et j’espère que Valve poursuivra le mois incroyable qu’a été octobre jusqu’à présent.

À quelle heure commence la vente Steam Halloween 2021 ?

La date de sortie et l’heure de début de la vente Steam Halloween 2021 sont probablement 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST le 28 octobre.

Valve a confirmé la date ci-dessus, tandis que les heures ci-dessus correspondent au début de l’événement de l’année dernière. Lorsque l’événement commencera plus tard dans la journée, il se terminera ensuite rapidement le 1er novembre.

Cela signifie que vous n’aurez que quatre jours pour récupérer autant de mastodontes d’horreur, d’indies ou de gemmes sous-estimées que possible. Le compte à rebours de SteamDB suggère qu’il commencera à 19h00 BST, donc l’événement peut commencer une heure plus tard que d’habitude s’il est correct.

Automne et hiver

Le site Web de documentation de Valve rapporte que les remises d’automne et d’hiver commenceront les 24 novembre et 22 décembre.

L’extravagance hivernale est évidemment pour Noël, et les réductions de Noël sont toujours parmi les moins chères et les meilleures. Non seulement cela, mais ils ont aussi des activités amusantes auxquelles participer seuls dans le magasin.

Non seulement décembre verra l’arrivée de cadeaux de vacances, mais c’est également le mois de lancement de la console portable PC de Valve.

Liste des jeux Steam Halloween Sale 2021

La liste des jeux pour la Steam Halloween Sale 2021 n’a pas été révélée mais nous pouvons faire quelques prédictions.

Il est possible que Back 4 Blood fasse partie des remises bien qu’il ne soit sorti que le 12 octobre, et – s’il est inclus – ce sera sûrement l’une des plus petites remises. Dead by Daylight est à 50% de réduction tel quel jusqu’au 1er novembre, il est donc techniquement inclus, et nous reverrons probablement tous les Five Nights At Freddy’s, surtout après l’apparition de Security Breach au State of Play d’hier.

Little Nightmares 2 serait un jeu fantastique à saisir s’il était inclus, Black Mesa pourrait être de nouveau impliqué, et il existe déjà des réductions pour Resident Evil avec le Village de cette année.

Alien’s Fireteam Elite est un autre nouveau titre qui pourrait également faire partie de la vente.

