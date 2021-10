Steam interdit discrètement les jeux qui proposent des échanges crypto/NFT

(Photo Gros Stock)

Les jeux et autres applications impliquant la frappe ou le commerce de crypto-monnaie ou de jetons non fongibles ne sont plus autorisés sur Steam.

La société derrière Steam, Bellevue, basée sur Wash. Valve Software, a discrètement mis à jour ses règles de contenu et ses directives pour les partenaires de studio à un moment donné au cours des deux derniers mois. Ils interdisent désormais spécifiquement les programmes « construits sur la technologie blockchain qui émettent ou autorisent l’échange de crypto-monnaies ou de NFT ».

Selon les termes énumérés, il devrait toujours être possible de publier un jeu sur Steam basé sur la technologie blockchain, tant qu’il n’implique pas de trading crypto/NFT. D’autres applications basées sur le jeu pour la blockchain, telles que des objets de jeu uniques associés à un joueur spécifique, ne seraient théoriquement pas interdites par la nouvelle règle de Valve. Plusieurs autres jeux basés sur la blockchain qui n’impliquent pas de crypto ou de trading NFT, tels que Project Genesis de 8 Circuit Studios, sont toujours disponibles sur Steam au moment de la rédaction.

. a contacté Steam pour commenter et mettra à jour cet article quand et si la société répond.

Valve semble avoir tenté de faire passer sa nouvelle directive sous le radar général de l’industrie. Il n’a pas encore annoncé le changement de manière publique, et comme l’a noté le Verge, une partie de sa documentation d’intégration ne le mentionne toujours pas.

Au lieu de cela, la nouvelle a été annoncée par SpacePirate Games, les développeurs d’Age of Rust, un jeu indépendant dont la sortie sur Steam était auparavant prévue cette année. Age of Rust est décrit sur son site officiel comme présentant « des énigmes détaillées, un nouveau scénario, de nouvelles destinations et des chasses au trésor dans le jeu pour les actifs et la monnaie de la blockchain », avec un trésor dans le jeu difficile à trouver d’une valeur de 20 Bitcoin. (1,22 million de dollars au 16 octobre) à celui qui le trouve.

Age of Rust de SpacePirate Games, un jeu de puzzle/aventure à la première personne lancé sur Steam, contient plusieurs récompenses financières basées sur la blockchain. (Image de jeux de pirates spatiaux)

Jeudi, le Twitter officiel d’Age of Rust a annoncé qu’il avait été supprimé de Steam, apparemment avec très peu d’avertissement. « Le point de vue de Steam est que les objets ont une valeur », ont écrit les développeurs d’Age of Rust, « et ils n’autorisent pas les objets qui peuvent avoir une valeur réelle sur leur plate-forme. »

Steam avait précédemment supprimé Light Nite, un jeu de tir multijoueur à la troisième personne « jouer pour gagner » qui récompensait les victoires dans le jeu avec de petites quantités de Bitcoin, le 30 septembre. Son développeur, Satoshis Games, a rapporté à l’époque que, à partir d’un Quelques semaines avant l’annonce, « Steam nous a fait savoir qu’ils n’expédieraient pas de jeux crypto ou NFT. »

Il y a quelques autres jeux axés sur la crypto/NFT qui sont toujours sur Steam au moment de la rédaction, comme le tristement célèbre MMORPG sud-coréen Mir4, mais tout le monde peut deviner combien de temps cela durera.

Dans Mir4, les joueurs qui ont atteint le niveau 40 peuvent transformer une ressource du jeu en une crypto-monnaie unique appelée « Draco ». Cette ressource, Darksteel, doit être récupérée à partir de filons de roche, ce qui signifie que Mir4 est littéralement un « mineur de crypto-monnaie ». Cela, à son tour, peut expliquer pourquoi il dispose d’un pool constant d’environ 47 000 joueurs malgré les mauvaises critiques des critiques et des utilisateurs.

Sans une déclaration officielle de Steam sur la question, il est difficile de deviner ce qui a motivé sa nouvelle règle anti-crypto/NFT. Le raisonnement donné par SpacePirate Games, concernant «les objets qui peuvent avoir une valeur réelle», est bizarre à première vue, car Steam lui-même propose un marché où les joueurs peuvent échanger de la monnaie réelle contre des produits du jeu. L’année dernière, un collectionneur chinois anonyme a établi un record en perdant 100 000 $ sur un seul article cosmétique dans Counter-Strike: Global Offensive de Valve.

Cependant, ce marché a également accueilli sa part d’escroqueries et de controverses. Plusieurs parties ont déposé des poursuites contre Valve concernant Steam Marketplace, y compris la nation Quinault dans l’État de Washington, qui a accusé Valve en 2019 d’avoir utilisé des coffres à butin dans Counter-Strike comme forme de jeu illégal.

Un autre problème est survenu en 2018, lorsqu’un jeu indépendant appelé Abstractism a réussi à sortir sur Steam sans que personne ne se rende compte qu’il s’agissait d’un mineur de crypto-monnaie bien déguisé. Il a supprimé 170 autres « jeux de trolls » plus tard cette année-là, dont beaucoup seraient des escroqueries destinées à voler des articles numériques dans les inventaires des utilisateurs de Steam.

Dans cet esprit, il se peut simplement que Valve hésite à entrer dans l’eau plus chaude, en particulier compte tenu de l’état actuel des choses dans les NFT. Steam est déjà criblé de controverses à tout moment, simplement parce qu’il s’agit de la plus grande vitrine numérique pour les jeux PC.

Cependant, les futurs développeurs de jeux crypto/NFT ne sont pas totalement malchanceux. Epic Games a déclaré au Verge le 15 octobre que sa vitrine numérique, l’Epic Games Store, restait ouverte à l’idée de publier des jeux prenant en charge les NFT ou la crypto-monnaie, bien qu’avec des restrictions et une réglementation importantes. Epic lui-même, selon le PDG Tim Sweeney, « ne touche pas aux NFT ».