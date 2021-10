Steam interdit les jeux basés sur Blockchain, crypto ou NFT via sa plate-forme

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La décision de Steam a généré des réactions mitigées parmi les utilisateurs de la plate-forme, en particulier face au boom croissant des jeux Play-to-Earn basés sur Blockchain qui utilisent les NFT.

Steam, le service populaire de commercialisation des jeux vidéo numériques de la société Valve, a décrété que les jeux qui impliquent l’utilisation de crypto-monnaies ou d’objets de collection numériques sous forme de jetons non fongibles (NFT).

Cette information a été confirmée par Steam lui-même, qui a rendu cette résolution claire dans une mise à jour de sa section règles et directives. Par conséquent, il établit que les jeux basés sur Blockchain qui impliquent l’utilisation de NFT ou de crypto-monnaies sont interdits, une mesure que certains développeurs et équipes qui font vivre la plateforme ont critiqué.

Communauté : il y a quelques minutes, nous avons été informés que @Steam supprimerait * tous les jeux blockchain * de la plate-forme, y compris Age of Rust, car les NFT ont de la valeur. Dans les coulisses, nous avons eu une bonne communication et avons été francs avec Steam. #blockchaingames #NFT

1/4 pic.twitter.com/W4pR3Xl63q – Age of Rust (@SpacePirate_io) 14 octobre 2021

Selon divers utilisateurs et analystes, cette décision semble arriver au milieu du boom croissant des jeux Blockchain Play-to-Earn, dans lesquels les gens peuvent jouer et profiter des crypto-monnaies. L’exposant le plus reconnu de cette ligne est actuellement Axie Infinity, qui fonctionne sur les appareils mobiles et les ordinateurs, où les bénéfices sont générés dans le jeton de jeu (SLP) qui peut ensuite être échangé contre de la monnaie fiduciaire ou d’autres devises numériques dans des échanges spécialisés.

Selon les rapports, cette mesure génère des réactions mitigées parmi les utilisateurs et les développeurs, qui estiment que la plate-forme ferme des espaces pour un secteur de plus en plus demandé par les utilisateurs potentiels.

Cependant, la mesure semble également aller de pair avec la position manifestée par les dirigeants d’entreprise dans ce même secteur. En septembre de cette année, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a complètement mis fin à l’idée d’explorer l’utilisation des NFT, qualifiant le boom de l’industrie de « mélange insoluble d’escroqueries ».

Mais alors que ces plateformes semblent encore réticentes à l’idée des crypto-monnaies et des NFT, les entreprises traditionnelles du secteur du jeu vidéo commencent à explorer les possibilités avec ces actifs. L’un d’eux est EA Sports, une division d’Electronic Arts, qui entretiendrait l’idée d’entrer officiellement dans le monde des objets de collection numériques.

D’autre part, des sociétés comme Ubisoft et Atari envisagent également l’idée de lier certains de leurs jeux à la technologie Blockchain, on pense donc que les NFT pourraient avoir de la place dans les futurs titres.

