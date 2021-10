Steam interdit les jeux contenant des fonctionnalités de NFT et de crypto-monnaie

Image : Valve / Jeux Satoshis / Kotaku

Mince. Good Guy Steam est (en quelque sorte) de retour. Le développeur d’un prochain jeu PC basé sur NFT a révélé dans un tweet que Steam n’autorisait plus les jeux basés sur la technologie blockchain ou qui « émettent ou autorisent l’échange de crypto-monnaies ou de NFT ». En effet, la page des règles d’intégration de Valve dit maintenant exactement cela.

Les jetons non fongibles sont des actifs numériques qui représentent la « propriété » de fichiers d’images spécifiques, et cette propriété est enregistrée dans un registre électronique appelé « blockchain ». La scène NFT est célèbre pour les escrocs qui renflouent après le versement de l’argent, et il existe plusieurs projets de crypto-monnaie dans lesquels les développeurs s’attendent simplement à ce que les investisseurs leur fassent confiance sur une poignée de main crachée. Sans oublier que les NFT (et la crypto-monnaie en général) sont des catastrophes environnementales. Mais tant que les NFT de haut niveau peuvent potentiellement atteindre des prix de vente de millions de dollars, les crypto bros continueront de vendre de l’huile de serpent.

L’interdiction formelle de Steam des jeux de crypto-monnaie et des NFT n’était pas complètement inattendue. Le 30 septembre, le développeur de jeux basé sur NFT Satoshis Games a annoncé que Valve n’autoriserait pas la sortie de son jeu NFT Light Nite sur Steam. Aucune explication n’a été donnée jusqu’à aujourd’hui, lorsque les développeurs derrière Age of Rust (un autre jeu NFT) ont expliqué que Steam ne permet pas aux jeux qui « ont une valeur réelle » d’exister sur la plate-forme.

Light Nite est un jeu dans lequel les joueurs peuvent gagner des NFT en jouant au jeu, qu’ils peuvent ensuite vendre sur un marché Bitcoin. De même, Age of Rust a un mécanisme dans lequel les joueurs peuvent utiliser des NFT pour débloquer certains types de récompenses dans le jeu. Étant donné que ces deux jeux permettent aux joueurs d’échanger des actifs numériques contre une valeur réelle, ils contreviendraient à la nouvelle position de Steam contre de telles fonctionnalités.

C’est assez drôle que Steam pense que les NFT contiennent une valeur réelle, mais je ne me plains pas. Moins les jeux vidéo s’alignent sur les NFT, mieux nous nous porterons tous. Et il semble que je ne sois pas le seul à être d’accord. Le principal concurrent de Steam est l’Epic Games Store. Le PDG Tim Sweeney a tweeté que la société était «[not] toucher les NFT car tout le domaine est actuellement empêtré dans un mélange insoluble d’escroqueries, de fondations technologiques décentralisées intéressantes et d’escroqueries.

Même si la technologie elle-même n’était pas basée sur la vente de personnes sur des propriétés en bord de mer en Floride, le marché NFT est notoirement volatil. En juin dernier, le marché du NFT a subi un effondrement de 90 % depuis son sommet.

Maintenant que deux des plus grands distributeurs de jeux au monde ont rejeté ce mélange particulier de jeux et de crypto, l’avenir des jeux centrés sur la crypto-monnaie et le NFT semble un peu moins brillant.