Steam interdit tous les NFT et les jeux de crypto-monnaie de son magasin

Valve Software n’autorise plus les jeux avec crypto-monnaie, NFT ou toute autre technologie de blockchain sur Steam, a rapporté NME vendredi.

Sur la page d’intégration de Steamworks, Valve a mis à jour ses directives et il existe une nouvelle règle traitant et interdisant directement les NFT. Au bas d’une liste de « ce que vous ne devriez pas publier sur Steam », Valve a ajouté l’élément suivant.

« Les applications basées sur la technologie blockchain qui émettent ou permettent l’échange de crypto-monnaies ou de NFT », a déclaré Valve.

Plusieurs jeux sur la plate-forme ont déjà été radiés et supprimés, notamment Age of Rust, un jeu d’aventure à la première personne qui permet aux joueurs de collecter et de résoudre des énigmes NFT dans le jeu.

« Communauté : il y a quelques minutes, nous avons été informés que [Steam] supprimera *tous les jeux blockchain* de la plate-forme », a déclaré Age of Rust sur Twitter. « parce que les TVN ont de la valeur. Dans les coulisses, nous avons eu une bonne communication et avons été francs avec Steam.

Communauté : il y a quelques minutes, nous avons été informés que @Steam supprimerait *tous les jeux blockchain* de la plate-forme, y compris Age of Rust, car les NFT ont de la valeur. Dans les coulisses, nous avons eu une bonne communication et avons été francs avec Steam. #blockchaingames #NFT

1/4 pic.twitter.com/W4pR3Xl63q – Age of Rust (@SpacePirate_io) 14 octobre 2021

Valve elle-même n’a pas encore publié de déclaration sur la nouvelle règle, mais c’est une chose assez importante à ajouter à une page d’intégration.

«Nous avons choisi d’être francs sur les jeux blockchain et les NFT. En conséquence, nous avons finalement perdu la bataille contre Steam », a déclaré Age of Rust. « Tandis que [we are] déçu de la suppression d’Age of Rust, le fait est plutôt que les jeux Blockchain dans leur ensemble vont être supprimés. C’est un revers pour tous.

Cette controverse intervient quelques semaines seulement après que Valve a annulé la vente de billets pour son événement annuel DOTA 2 International. Cependant, la société surfe toujours sur une vague de buzz positif pour son prochain ordinateur de poche Steamdeck.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

