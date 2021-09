Steam ne prévoit pas de désactiver les téléchargements d’anciennes versions, après tout

Après que des rapports ont commencé à circuler hier selon lesquels Steam ne vous permettrait peut-être plus de télécharger d’anciennes versions de jeux, Vavle a contacté PC Gamer pour clarifier la situation et promettre que les clients auront toujours accès aux versions de restauration des jeux.

“Nous ne prévoyons en fait pas de désactiver le téléchargement des anciennes versions”, note une déclaration fournie à PC Gamer. « Ce sur quoi nous travaillons est une approche visant à gérer les cas extrêmes impliquant du contenu sans propriété et à aider les partenaires à supprimer plus facilement les versions qui doivent être supprimées pour des problèmes tels que les problèmes de droit d’auteur. Nous aurons plus à partager sur ce travail lorsqu’il sera prêt à bateau.”

Comme nous l’avons signalé hier, ces problèmes sont en grande partie liés à la façon dont Steam gère l’authentification et les téléchargements de fichiers, il semble donc que les fichiers découverts dans la version bêta du client soient simplement des prototypes conçus pour des situations plus spécifiques.

Et c’est une bonne nouvelle : les moddeurs, les speedrunners et les passionnés de réalisations s’appuient sur des versions de jeux plus anciennes, et Steam les rendant indisponibles à long terme aurait été assez myope.

Il semble que quelque chose lié à la conservation et au contrôle des anciennes versions de jeux pourrait encore être à l’horizon – le libellé de la déclaration donnée à PC Gamer laisse présager une annonce plus importante à venir.

Il est probable que certains développeurs auront la possibilité d’activer les fonctionnalités empêchant le téléchargement des versions héritées – peut-être si elles contiennent de la musique protégée par le droit d’auteur, ou quelque chose – mais cela reste à voir

.