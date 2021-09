Steam ne vous permettra peut-être plus de télécharger d’anciennes versions de jeux

in

Le dernier Fumer bêta a apporté un changement inattendu qui peut perturber certaines sections de la base d’utilisateurs. En bref, la mise à jour a ajouté une nouvelle façon pour le client de vérifier un certain nombre de détails essentiels sur un jeu/une application donné.

Steam le fait en faisant correspondre l’ID de l’application, l’ID du dépôt, l’ID du manifeste, le nom de la branche et le mot de passe avec les informations les plus récentes sur l’application. Si une incompatibilité est trouvée, le client peut refuser le téléchargement. Bien que ce soit généralement une bonne chose, en exigeant cette étape de vérification, Valve empêche efficacement les utilisateurs de télécharger autre chose que la version la plus récente des jeux/applications.

Comme l’a expliqué Pavel Djundik de SteamDB, il s’agit spécifiquement d’un problème pour les moddeurs, les coureurs de vitesse et les préservateurs de jeux, qui reviennent souvent aux versions antérieures pour diverses raisons, notamment le retour à des versions plus stables et pré-patch. Il n’est pas encore clair si ces restrictions s’appliqueront à chaque jeu, ou si elles sont simplement ajoutées en tant qu’outil à déployer par les développeurs si nécessaire.

Djundik a toutefois souligné que les anciennes versions continueront probablement d’exister sur le stockage de Valve, mais ne seront accessibles que par les développeurs et non par les utilisateurs finaux.

Il convient de noter que ce concept n’est pas entièrement nouveau pour Steam. L’année dernière, Valve a ajouté une commande qui vérifie les mêmes informations, mais qui n’était présente que localement dans le client. Avec l’aide de certains outils tiers, les utilisateurs avertis peuvent toujours télécharger toutes les versions du jeu qu’ils souhaitent à partir des CDN de Steam.

“Comme Steam n’a presque jamais supprimé les anciennes versions de leurs serveurs, il a permis aux clients d’obtenir légalement ces anciennes versions de jeu”, a écrit Djundik.

“Cette fonctionnalité” non documentée “de Steam peut être considérée comme un inconvénient du côté des développeurs et des éditeurs, en particulier lorsqu’elle pourrait être utilisée pour télécharger des versions préliminaires si l’on avait un ID manifeste de ces versions.

“Il n’est pas rare que des gens aient pu acquérir des versions sans Denuvo parce qu’un développeur n’a pas téléchargé d’exécutable avec Denuvo avant la sortie du jeu. Les propres jeux de Valve ont également été affectés par cela, où les fichiers de contenu/développeur supprimés étaient toujours présent dans les versions préliminaires.”

Ce changement pourrait également avoir un effet important sur les types d’informations que SteamDB est capable de suivre et d’afficher. Le site peut ne plus être en mesure de lire les listes de fichiers et leurs modifications sans posséder chaque jeu individuel.

L’article de blog complet mérite d’être lu si vous êtes intéressé par la façon dont Steam gère l’authentification et les téléchargements de fichiers, et les effets que cela pourrait avoir sur la communauté au sens large.