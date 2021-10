Steam Next Fest: October Edition – voici juste un échantillon des démos disponibles

Steam Next Fest a débuté hier, et il y a des centaines de démos indépendantes à télécharger et à jouer.

Steam Next Fest : édition d’octobre 2021 se déroule jusqu’au 7 octobre et, parallèlement aux démos, les développeurs participeront à des diffusions en direct pour discuter de leurs prochaines versions.

Il y aura également des discussions avec les développeurs eux-mêmes, et cela se poursuivra tout au long de la semaine.

Des démos seront disponibles pour des titres tels que le jeu de stratégie en temps réel Starship Troopers – Terran Command ; simulateur de passe-temps virtuel Model Builder; jeu de détective d’horreur psychologique pointer-cliquer Saint Kotar; Aventure d’arcade rétro inspirée des années 90 Arcade Paradise ; la première démo jouable du thriller psychologique à la première personne Martha Is Dead ; jeu de puzzle bac à sable Trading Time; et le jeu d’action par balle DeathrunTV.

Il y a le RPG d’action agricole avec une touche Monster Harvest; le jeu de plateforme d’inspiration mésoaméricaine ITORAH ; le mystère occulte à base de plantes Strange Horticulture ; piratage du protocole RPG Midnight ; titre d’aventure de puzzle The God Killer: Chapter 1; et il y a aussi le jeu de tir en arène de SockMonkey Studios, Fish Tanks.

Si vous voulez essayer le jeu de plateforme 2D Alex Kidd dans Miracle World DX, vous le pouvez ; il y a la coopérative de classe RTS DwarfHeim; Action RPG d’horreur punk Morbid : Les Sept Acolytes ; le Quake rencontre le titre QFIELD de la Rocket League; expérience narrative Acolyte; Arctictopia, le jeu de résolution d’énigmes se déroulant dans l’Arctique ; et il y a aussi le RPG au tour par tour roguelite Trinity Archétype.

Une suite au très populaire Himno est en préparation, et vous pouvez essayer une démo pour Himno – The Silent Melody aujourd’hui ; Le prochain jeu de puzzle de construction d’histoires d’Annapurna Interactive Storyteller est disponible pour essayer; juste à temps pour la saison est le jeu de fête effrayant sur le thème d’Halloween Mega Monster Party; jeu d’enquête mystère Outbreak Island a une démo; vous pouvez incarner un cyber samouraï dans Blind Fate : Edo no Yami ; et puis il y a le nouveau RPG tactique au tour par tour Urban Strife des anciens développeurs d’Ubisoft.

Vous pouvez également accéder à des démos gratuites pour ces jeux sympas : Them and Us, TowersRTS, Splash Cars, Peace, Death 2, Wisper, Deep Space Gardening, Airhead, Alien Dawn, Strawhart, Dark Crypt, Striving for Light, Janosix 2.

Et ce n’est même pas la moitié. Alors, sautez sur Steam et téléchargez quelques essais. Vous ne savez jamais quand vous pourrez trouver votre prochain jeu préféré.