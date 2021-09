Steam Next Festival regorge de démos PC à essayer en octobre

Déplacez-vous sur Cyberpunk 2077, ANNO: Mutationem est à couper le souffle.Image: Lightning Games

Steam Next Fest, anciennement connu sous le nom de Steam Game Festival, est un événement d’une semaine au cours duquel les utilisateurs peuvent jouer à des démos et regarder des aperçus des jeux à venir, discuter avec les développeurs et donner leur avis sur les nouveaux titres, revient pour un autre tour en octobre. Les démos ne seront disponibles que pendant la semaine de l’événement, qui se déroulera du 1er au 7 octobre.

Voici un bref aperçu des jeux qui ont été annoncés jusqu’à présent pour le Steam Next Fest :

The Last Campfire, développé et publié par les créateurs de No Man’s Sky, Hello Games, est un jeu d’aventure et de puzzle 3D relaxant qui est sorti sur d’autres plateformes l’année dernière et que nous avons vraiment aimé. Il devrait sortir sur Steam le 7 octobre. Starship Troopers: Terran Command, développé par The Artistocrats, est un jeu de stratégie en temps réel basé sur l’univers du film, dans lequel vous commandez une infanterie mobile contre des insectes massifs. Il devait initialement sortir en 2020 mais a été retardé en raison de la pandémie. Tunic, développé par Andrew Shouldice, est une action-aventure dans laquelle vous incarnez un adorable renard qui explore les ruines et combat des créatures moins adorables avec son épée.

Oh la peine, j’espère que c’est un amiCapture d’écran : Hello Games

Airhead, développé par Octato Games, est un jeu de plateforme de puzzle où vous sauvez un organisme ressemblant à une tête, oui, des fuites d’air, tout en combattant des créatures dans un monde de style metroidvania. Odd!Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy, développé par Ludomotion, est la suite du jeu de rôle et d’action roguelike de 2017 Unexplored. Après avoir conquis le Donjon maudit, vous êtes cette fois en quête de détruire le Bâton de Yendor. La direction artistique cel-shaded du jeu est époustouflante, si cela ne vous dérange pas. ANNO: Mutationem, développé par Thinking Stars, est un jeu de rôle cyberpunk qui vous fait traverser une ville de pixel-art en combattant des mechs avec un laser épée. Comme on le fait. Entre le pixel art 2D et 3D, l’esthétique cyberpunk et la promesse d’une «intrigue sombre et bizarre», ce jeu a mon attention. Bien que j’aurai besoin d’un coach vocal pour m’aider à comprendre comment prononcer « mutationem ».

Tunique : C’est dangereux là-bas, petit renard. Capture d’écran : Finji / Kotaku

Biwar Legend of Dragon Slayer, développé par Devata Game Production, est un jeu d’action-aventure à la troisième personne dans lequel vous affrontez des créatures fantastiques de la mythologie indonésienne. Les graphismes sont très impressionnants et le combat marque un changement de ton étonnamment grandiloquent provenant des plans environnementaux relaxants de la bande-annonce. Mahokenshi, développé et publié par Game Source Studio, est un jeu de plateau de stratégie au tour par tour dans lequel vous incarnez un Mahokenshi, un mage samouraï, alors que vous combattez les forces de la corruption qui menacent les îles célestes. Decoherence, développé par Efecto Studios, est un jeu de tir stratégique au tour par tour qui vous permet de construire et de concevoir des robots (dont l’un ressemble à un pingouin) pour combattre à vos côtés dans des batailles de type arcade. Le style artistique a fière allure et le jeu est prévu pour octobre.

Biwar Legend of Dragon Slayer : Parfois, la lâcheté est la voie à suivre. Capture d’écran : Devata Game Production

Inscryption, développé par Daniel Mullins Games, combine en quelque sorte des éléments roguelike basés sur des cartes avec des salles d’évasion remplies d’horreur. Pour reprendre les mots d’Ikumi Nakamura, effrayant… Negative Nancy, développé et produit par FEED est une « sitcom interactive » où vous incarnez un vendeur qui prend le contrôle de sa vie en disant seulement « Non » à ses patrons, amis, et clients. Certainement une bonne compétence à cultiver. Life of Delta, par Airo Games, est un jeu d’aventure de science-fiction pointer-cliquer dans lequel vous incarnez un robot à la recherche de son ami dans un avenir post-apocalyptique. Il a des valeurs de production magnifiques pour ce genre de jeu. Enfin, en parlant de magnifique, Itorah de Grimbart Tales est un jeu de plateforme d’action fantastique 2.5D dans lequel vous êtes un humain seul qui doit sauver le monde d’une peste. Sérieusement, regardez cette bande-annonce.

Bien que tous ces jeux n’aient pas de dates de sortie fermes, selon Steam, tous les jeux prévisualisés lors du prochain événement Steam doivent avoir une fenêtre de sortie entre le 7 octobre 2021 et le 1er mai 2022. Donc, si cette qualification est quelque chose à faire hors de, vous pouvez vous attendre à ce que tous ces jeux atteignent la vitrine PC la plus populaire au cours de l’année.