Steam pour les Chromebooks pourrait être au coin de la rue

Chrome OS n’est plus “juste un navigateur Web”, comme tant de ses détracteurs l’ont prétendu au début de la plate-forme. Cela a parcouru un long chemin, en ajoutant des applications dédiées via le Play Store tout en travaillant pour améliorer la productivité. Google travaille également à amener Steam sur Chrome OS avec Borealis, mais cela ne suffit tout simplement pas. Vulkan et sa prise en charge d’API de bas niveau sont nécessaires pour augmenter considérablement les performances des jeux, et il se rapproche plus que jamais de la réalité.

Luke Short de Chrome Unboxed a réussi à faire fonctionner Vulkan sur Chrome OS 94 Canary avec Crostini, sa couche Linux virtuelle qui ajoute une intégration complète des applications pour les logiciels qui ne sont généralement pas pris en charge sur les Chromebooks. Bien que l’activation de Vulkan soit actuellement relativement complexe sur le plan technique, Short a réussi à l’activer sur un Chromebook Pixel 2 tout en exécutant une image du CX9 d’Asus. Étant donné que Vulkan et Borealis sont si étroitement liés, Short s’attend à ce que seuls quelques Chromebooks prennent en charge la plate-forme, le CX9 faisant partie du groupe sélectionné.

Vulkan pourrait être la clé pour obtenir des jeux Windows complets sur Chrome OS via des couches de compatibilité comme Proton. En tant que fork de Wine, Proton a été développé directement par Valve pour obtenir autant de jeux que possible sur Steam jouables sur n’importe quel PC Linux. Grâce au prochain ordinateur de poche Steam Deck de Valve, vous avez probablement beaucoup entendu parler de Proton récemment.

Malheureusement, Short n’a pas partagé sa méthode pour activer Vulkan sur sa version Canary, bien qu’il ait promis de suivre dans un proche avenir après un sommeil bien mérité. Gardez simplement à l’esprit que, puisque l’API n’est toujours pas prête pour les heures de grande écoute, vous feriez probablement mieux d’attendre une version complète. Avec un peu de chance, nous ne sommes pas loin de notre premier aperçu officiel de Steam fonctionnant sous Chrome OS.

Instructions à venir

Mis à jour pour inclure que Luke Short partagera bientôt ses instructions pour activer Vulkan.