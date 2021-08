Steampunk City Builder ‘Airborne Kingdom’ se lance sur Switch en novembre

Nous adorons quand quelqu’un innove sur une tendance bien suivie avec des idées nouvelles et passionnantes. Vous voyez, Airborne Kingdom n’est pas seulement un constructeur de ville moyen. Ce n’est même pas seulement votre constructeur de ville steampunk moyen. Airborne Kingdom – comme vous pouvez, euh, probablement deviner à partir du nom – est un constructeur de ville dans le ciel.

Votre ville sera un royaume colossal, défiant la physique, qui s’élèvera au-dessus de la terre, rassemblant des ressources d’en bas pour construire l’infrastructure nécessaire pour soutenir votre population croissante, et essayant de répondre à leurs demandes de quartiers moins bruyants et plus d’églises.

Airborne Kingdom est sorti depuis un certain temps sur PC, où il a déjà acquis une bonne réputation : un 8/10 de PC Gamer et ., un 9/10 de The Gamer et une nomination aux BAFTA pour le “Meilleur premier jeu”. Et oui, nous savons que c’est une comparaison terriblement fatiguée à ce stade, mais la direction artistique a plus qu’un peu de Ghibli à ce sujet. C’est assez charmant.

Tout cela pour dire qu’Airborne Kingdom apporte sa stratégie cloudpunk sur Nintendo Switch le 9 novembre, avec la “New Game Plus Update” qui ajoute un nouveau monde, un défi accru, une plus grande variété avec une randomisation accrue et des fonctionnalités supplémentaires pour réduire légèrement le défi (si vous êtes intéressé).

Airborne Kingdom est-il votre tasse de thé du ciel ? Faites le nous savoir dans les commentaires!