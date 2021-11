SteamWorld Dig 2 est gratuit sur GOG et Steam pour les prochaines 24 heures

Le SteamWorld Dig 2 acclamé par la critique est gratuit sur GOG.com et Steam pendant les prochaines 24 heures. Le jeu de plateforme 2D combine un gameplay de style Metroidvania avec des mécanismes miniers. Au fur et à mesure que vous rassemblez plus de matériaux et gagnez plus d’argent, vous pouvez améliorer votre équipement pour explorer davantage les mines.

SteamWorld Dig 2 est gratuit sur GOG.com et Steam jusqu’à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE demain 11 novembre. Le jeu est gratuit dans le cadre d’une promotion de la vitrine des jeux numériques Thunderful World. Le jeu est vraisemblablement gratuit pour célébrer l’annonce du prochain jeu SteamWorld, SteamWorld Headhunter. La courte bande-annonce montre deux cow-boys robots en duel dans une petite ville de l’ouest.

Dans le critique de SteamWorld Dig 2 de GameSpot, Matt Espineli a attribué au jeu un 9/10, écrivant: « Chaque progrès que Dig 2 apporte à son histoire et à ses mécanismes renforce votre initiative pour progresser. Le développeur Image & Form a passé au crible l’original dans une casserole, supprimant ses redondances tout en développant ce qui le rendait si amusant à jouer de manière persistante. Dans votre quête pour acquérir chaque mise à niveau et explorer chaque recoin, les objets de collection cachés ne manquent pas à découvrir. Et avec du contenu d’après-jeu qui se débloque une fois que vous avez découvert tous les secrets, le désir de continuer à creuser s’intensifie. Dig 2 parvient non seulement à être un successeur exceptionnel, mais une grande aventure à part entière. «

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.