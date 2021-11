SteamWorld Dig obtient une suite en coopération à la troisième personne « With A Twist »

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Au cours de la présentation de Thunderful Games d’aujourd’hui – encore un autre à ajouter à la pile de J’aime Direct passionnants contenant des nouvelles sur les jeux directement de l’éditeur – nous avons vu l’annonce d’un nouveau jeu d’Image & Form, qui est la moitié de l’aile de développement de Thunderful et l’un des ses studios fondateurs.

Image & Form sont les développeurs suédois de la série SteamWorld, de Steamworld Dig et SteamWorld Dig 2 à SteamWorld Heist et SteamWorld Quest. Maintenant, ils se développent sur le monde SteamWorld…, avec leur prochain jeu Chasseur de têtes.

Le teaser ci-dessus concerne tout ce que nous savons sur le jeu jusqu’à présent, ainsi que la description fournie par Thunderful :

« Prenant la série dans une nouvelle direction, SteamWorld Headhunter est une aventure d’action coopérative à la troisième personne stylisée et colorée avec une tournure époustouflante. Tout en conservant le style et le charme qui ont contribué à faire de SteamWorld une franchise si appréciée, ce passage à la 3D représente une toute nouvelle approche de la série. Thunderful est ravi de partager bientôt sa vision de ce titre développé en interne. »

C’est une nouvelle approche pour le studio, dont les jeux sont traditionnellement en 2D et plus soucieux de monter et descendre que d’avancer, et il sera intéressant de voir où va la série SteamWorld à partir d’ici.

Quant à savoir si cela viendra ou non sur Switch, nous gardons espoir, car Image & Form sont des développeurs de longue date de Nintendo, créant des jeux pour la DS, la 3DS et la Wii U ainsi que la Nintendo Switch.

Que pensez-vous de la bande-annonce de Headhunter ? Quel genre de jeu espérez-vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires!