Steel Authority of India Rating: meilleur pari Buy-Stock sur des prix de l’acier plus élevés

Nous augmentons notre estimation Ebitda FY22e / FY23e de 34% / 37% et TP de 28% en prévision d’une réalisation et de volumes plus élevés. L’action se négocie à 4,2x FY22e EV / Ebitda, une réduction de 25 à 30% par rapport à ses pairs TATA et JSTL.

Nous considérons la Steel Authority of India (SAIL) comme le meilleur jeu sur la hausse des prix de l’acier car elle: (i) est intégrée en amont avec le minerai de fer captif; (ii) a un levier d’exploitation plus élevé en raison du coût de conversion élevé; et (iii) dispose d’un levier financier plus élevé. Avec des investissements limités, des prix plus élevés devraient entraîner un désendettement significatif et augmenter la valeur des fonds propres. Nous estimons que la dette nette diminuera de Rs 232 milliards (Rs 56 / sh, 76% du CMP) sur les exercices 20-23E à Rs 305 milliards. Nous prévoyons également des versements de dividendes plus élevés à l’avenir (impliquant un rendement d’environ 5%), soutenus par un FCF solide de 19 Rs / sh (rendement de 25%).

Une réalisation et une croissance des volumes plus élevées pour stimuler les bénéfices: compte tenu d’un cycle de l’acier solide, nous prévoyons que la réalisation restera élevée à moyen terme, ce qui, associé à une structure de coûts inefficace (coût de conversion plus élevé), devrait fournir des gains de marge disproportionnés à SAIL. Chaque Rs 1000 / t de prix d’acier plus élevé améliore l’Ebitda FY22e de SAIL de 11%.

La croissance du volume devrait être forte à 9% CAGR sur FY21-23e. Il existe également une probabilité d’amélioration de la gamme de produits (augmentation des ventes d’acier fini). Nous estimons un TCAC Ebitda de 36% sur les exercices 20-23e.

Un FCF fort pour stimuler le désendettement et un rendement du dividende plus élevé: Nous estimons que le FCF sera fort à Rs 78/86 milliards en FY22e / FY23e, ce qui implique un rendement FCF de 25-28%. La hausse du FCF devrait conduire à un désendettement significatif, ce qui devrait booster la valeur de ses fonds propres. La dette nette a déjà diminué de Rs 94 milliards (Rs 23 / action) à `443 milliards en 9MFY21. Alors que SAIL tourne au profit et a des besoins d’investissement limités, nous nous attendons à un paiement de dividende plus élevé à l’avenir. Nous nous attendons à un paiement plus élevé constant de Rs 4-5 / sh, ce qui implique un rendement de 5-7%.

La valorisation est attractive: au CMP, l’action se négocie à 4,2x FY22e EV / Ebitda, soit une décote de 25-30% par rapport à ses pairs TATA et JSTL. Même sur FY22e P / BV, il se négocie à un taux attractif de 0,6x, malgré un fort RoE attendu de 16%. Nous valorisons l’action à 5x FY22E EV / Ebitda à Rs 104 / action, ce qui implique un P / B cible de 0,8x (moyenne historique de 0,7x). Les principaux risques sont la baisse du prix de l’acier et l’augmentation des investissements.

