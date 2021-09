Steel Media lance BeyondGames.biz | Initié aux jeux PC

Après le succès remporté plus tôt cette année lors du premier Beyond Games Summit, Steel Media est fier de lancer son nouveau hub en ligne, BeyondGames.biz.

Il explorera l’évolution du jeu et l’impact transformationnel des médias interactifs sur le monde créatif.

Le site est l’un des premiers à rassembler tous les secteurs des industries créatives et à explorer les façons dont ils peuvent apprendre les uns des autres.

Transformer le futur

Le marché mondial des jeux vidéo a changé. Les outils, technologies et techniques qui ont été créés et mis au point dans le monde du jeu transforment l’avenir de l’ensemble du monde créatif.

Tous les aspects des industries créatives sont de plus en plus interactifs : le cinéma, la télévision, les sports, le marketing, la musique, la mode et d’autres secteurs ont tous une énorme présence mondiale, ainsi que leurs propres sous-secteurs, publics, modèles commerciaux, meilleures pratiques et même langue. .

La technologie numérique et interactive peut être l’infrastructure sous-jacente, mais réunir des industries aussi éclectiques et établies sera un défi.

BeyondGames.biz offrira une plate-forme et un canal pour tracer l’évolution continue de notre avenir convergent, qui réunira les artistes, les innovateurs, les créateurs, les chefs d’entreprise et ceux qui repoussent les limites de notre nouvel avenir convergent.

Jeux, écran, musique, sport, littérature, mode convergent…

Le site couvrira les dernières nouvelles – les accords, les financements, les partenariats et les lancements, qui façonnent l’avenir de notre monde créatif.

De la cartographie du métaverse au transmédia transformateur, Beyond Games vise à être un catalyseur de changement.

Il présentera des analyses et des éditoriaux de chefs d’entreprise, de créateurs, de technologues et de futurologues. Il réunira les pionniers de la construction du métavers et explorera la convergence des jeux avec le cinéma, la télévision, le sport, la mode, le marketing, la musique et plus encore. Il offrira aux lecteurs de tous horizons un aperçu du monde interactif.

Tony Pearce, fondateur et PDG de Reality Gaming Group, a déclaré : « Je suis tellement enthousiasmé par Beyond Games et fier d’être un partenaire. C’est formidable de voir un événement et une publication qui explorent l’avenir du divertissement interactif à une époque où les frontières entre les types de contenu sont de plus en plus floues.

« Chez Reality Gaming Group, notre vision est de créer de nouveaux jeux et divertissements qui exploitent la blockchain et les NFT, offrant de nouvelles expériences amusantes au public sur de nombreux appareils. Beyond Games est essentiel pour tout le monde dans cet espace.

« Nous sommes ravis d’être un sponsor de lancement de Beyond Games alors que le paysage du divertissement interactif continue de croître et de s’adapter », a déclaré Chris Cataldi, co-fondateur et COO de Genvid Technologies.

“Comme notre récent projet Rival Peak avec Facebook l’a illustré, les offres interactives basées sur le cloud ont le potentiel d’élargir considérablement la définition du divertissement interactif et d’attirer le public le plus large possible pour s’engager dans de toutes nouvelles expériences.”

De la cartographie du métaverse au transmédia transformateur

Dave Bradley, directeur de l’exploitation de Steel Media, a déclaré : « Nous avons organisé des pistes Beyond Games lors de plusieurs de nos autres événements au cours de la dernière année ou plus et il est devenu clair très rapidement qu’il existe un énorme appétit pour ce type de contenu qui s’étend loin au-delà du secteur des jeux.

«Beyond Games est la première chaîne en ligne, qui couvrira l’impact des outils numériques et des mondes virtuels sur les industries créatives, tout en mettant en évidence le travail de pionnier en cours pour construire ce nouvel avenir convergent.

Nous offrirons des nouvelles, des analyses et un aperçu de ce nouvel avenir incroyable. De la cartographie du métavers au transmédia transformateur, Beyond Games vise à être un catalyseur de changement et un agent actif dans l’évolution continue de l’avenir numérique.

BeyondGames.biz fait partie du Steel Media Network, qui comprend également Pocket Gamer, Blockchain Gamer, The Virtual Report, PC Games Insider et plus encore.

La société organise une série d’événements à succès basés sur ces titres, avec une conférence Beyond Games dédiée en mai 2021 et une suite prévue pour novembre 2021.

