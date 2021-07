Steel Panther a terminé deux nouvelles chansons en pré-production

PANTHÈRE D’ACIER chanteur Michael Starr a parlé à Ornella Carlone de Comebackstage d’Allemagne sur l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi du groupe à 2019 « Règles des métaux lourds » album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Cartable [guitar] écrit toutes les chansons pour PANTHÈRE D’ACIER, et Stix [Zadinia, drums] et j’écris des trucs à Cartablede la musique. Donc, nous avons pu terminer deux chansons jusqu’à présent en pré-production, puis nous en avons environ 12 autres que nous allons enregistrer. Donc, ce que nous faisons, c’est que nous avons un processus différent en ce moment à cause de COVID, et le processus différent est que nous ne démontrons normalement pas ce que Cartable écrit. Il fera une démo, puis nous allons généralement en studio et nous y ajoutons nos parties. Mais cette fois nous le faisons en pré-production, ce qui veut dire qu’il écrit une démo pour une chanson, il nous la présente, nous apprenons ce que nous voulons apprendre puis ajoutons nos personnalités aux chansons. Mais maintenant nous les enregistrons à Stixla maison. Parce que nous ne voulons pas dépenser de l’argent pour le faire avec un producteur, parce qu’en ce moment nous le faisons à peine. Et nous ne sommes pas signés sur un label ; nous avons notre propre label. Donc, chaque fois que nous sortons un disque maintenant, nous payons tout d’avance. C’est pourquoi nous procédons de cette façon, ce processus – en nous assurant que nous sommes totalement prêts à partir, puis nous allons prendre ces 14 chansons et les enregistrer pour de vrai, dans un vrai studio et un producteur .”

Étoile a poursuivi en disant que lui et ses camarades de groupe ne sont pas pressés de terminer la nouvelle musique.

“En ce qui concerne la chronologie de notre nouvelle musique, nous n’en avons pas vraiment parce que nous ne savons pas ce qui va se passer”, a-t-il déclaré. « .

Quant à la direction musicale du nouveau PANTHÈRE D’ACIER Matériel, Étoile a déclaré: “Je peux vous dire ceci: ce qui est cool avec la musique que nous faisons, c’est qu’elle s’écarte de ce que nous faisons normalement, mais tout est basé sur la même chose: baiser, baiser et faire la fête. PANTHÈRE D’ACIER vend est amusant. Et je pense que les gens ont besoin de ça en ce moment. Je sais que je le fais. Je veux m’échapper et rire et passer un bon moment et rock. Donc, pour moi, jouer est génial. Cela me fait oublier toutes les conneries qui se passent, et je peux juste être dans ce moment et apprécier d’être avec d’autres personnes.”

En décembre dernier, PANTHÈRE D’ACIER a sorti une version retravaillée de sa chanson “Baise tout le monde” de « Règles des métaux lourds », maintenant renommé “Putain 2020”. La version nouvellement enregistrée comprenait des versets mis à jour qui reflètent la folie de l’année dernière.

« Règles des métaux lourds » est sorti en septembre 2019. Le disque, qui est décrit dans un communiqué de presse comme une “version heavy metal d’un manuel d’auto-assistance et d’un album de fête ultime combiné”, a de nouveau été produit par Jay Ruston, qui a collaboré avec le groupe sur tous ses enregistrements précédents, y compris celui de 2017 “Baisser la barre”.

PANTHÈRE D’ACIER se spécialise dans l’imitation et l’exagération des aspects les moins flatteurs du hair metal des années 1980, avec un contenu sexuel impénitent et non PC comme thème lyrique préféré.

La musique du groupe a été décrite comme “VAN HALEN se rencontre MOTLEY CRUE se rencontre RATT se rencontre “Le monde de Wayne”, avec des cris d’opéra, de la misogynie, des solos de guitare déchiquetés et un overdrive libidinal.”

Il y a treize ans, PANTHÈRE D’ACIER changé son nom de ÉCOLE DE MÉTAL à son surnom actuel et a déplacé l’objectif de son acte des couvertures en métal des années 80 aux originaux.



