Steel Panther annonce la diffusion en direct “ Les fans avant tout ”

Alors que Los Angeles commence à rouvrir et que les vaccinations continuent de se déployer dans le monde, les légendes du rock californien et les philanthropes mondiaux PANTHÈRE EN ACIER donnent au monde le moyen idéal de lancer l’été avec le “Les fans viennent en premier” direct. Diffusée en direct le 22 mai – le vendredi du week-end du Memorial Day – la performance marque la première diffusion en direct du groupe depuis l’annulation de “Gobblefest” en décembre dernier. L’émission sera diffusée dans le monde entier à 14h00 PDT (Los Angeles), 17h00 HAE (NYC) et 22h00 BST (Londres).

“Les fans viennent en premier” différera de tout autre livestream réalisé par le groupe, puisque la setlist sera organisée directement à partir des Fanthers. Les fans peuvent visiter www.steelpantherrocks.com pour soumettre des suggestions pour la set list et télécharger des vidéos (encouragées à être aussi courtes que possible) d’eux-mêmes expliquant comment ils ont découvert PANTHÈRE EN ACIER ou leur chanson préférée, etc. Les vidéos seront partagées tout au long du “Les fans viennent en premier” un événement.

Les billets pour le spectacle coûtent 15 $ chacun, une partie du produit de chaque billet vendu devant bénéficier Chiens sans frontières. Les fans qui ont acheté des billets avec une promotion de moins de 2 pour 20 $ l’année dernière auront automatiquement accès au spectacle. Le flux sera disponible jusqu’au 6 juin et les acheteurs de billets auront accès au Archive vidéo Rockbuster pour regarder les flux passés depuis le moment où ils achètent le billet jusqu’à cette date.

Pour plus d’informations et pour acheter des billets, rendez-vous à cet endroit.

PANTHÈRE EN ACIER a déclaré dans un communiqué: “Cela fait plus de six mois que nous n’avons pas pu faire une diffusion en direct de Los Angeles. L’été approche à grands pas, nous avons pensé que c’était le moment idéal pour nous réunir avec les fans et aider certains chiens tout en Le fait que les fans choisissent la set list pour celui-ci est quelque chose pour lequel nous ne pourrions pas être plus excités. Cela va être une aventure pour nous autant que ce sera pour eux. “

Plus tôt dans le mois, PANTHÈRE EN ACIER a confirmé avoir entamé le processus d’enregistrement de son sixième album studio. Le suivi des 2019 “Règles du Heavy Metal” arrivera provisoirement avant la fin de l’année.

En décembre dernier, PANTHÈRE EN ACIER a publié une version retravaillée de sa chanson “Merde tout le monde” de “Règles du Heavy Metal”, maintenant rebaptisé “Putain 2020”. La version nouvellement enregistrée comprenait des versets mis à jour qui reflètent la folie de l’année dernière.

“Règles du Heavy Metal” est sorti en septembre 2019. Le disque, qui est décrit dans un communiqué de presse comme «une version heavy metal d’un manuel d’auto-assistance et d’un album de fête ultime», a de nouveau été produit par Jay Ruston, qui a collaboré avec le groupe sur tous ses enregistrements précédents, y compris ceux de 2017 “Abaissez la barre”.

PANTHÈRE EN ACIER se spécialise dans l’imitation et l’exagération des aspects les moins flatteurs du hair metal des années 1980, avec un contenu sexuel impénitent et non PC comme thème lyrique préféré.

La musique du groupe a été décrite comme “VAN HALEN se rencontre MOTLEY CRUE se rencontre RATT se rencontre «Le monde de Wayne», avec des cris d’opéra, de la misogynie, des solos de guitare déchiquetés et une overdrive libidinale. “

Il y a treize ans, PANTHÈRE EN ACIER a changé son nom de SKOOL EN MÉTAL à son surnom actuel et a déplacé l’accent de son acte des couvertures métalliques des années 80 aux originaux.

Photo par: David Jackson

