Steel Panther demande au public de l’aider à choisir un nouveau bassiste

Alors que le monde de la musique et de la laque a récemment été secoué par la nouvelle choquante du départ de PANTHÈRE D’ACIERle bassiste original de Lexxi Foxx, les blagueurs californiens du glam metal ont examiné sans cesse les soumissions de leur recherche mondiale d’un remplaçant. Chanteur Michael Starr, guitariste Cartable et batteur Stix Zadinia ont regardé plus de 1669 personnes soumettre leurs vidéos jouant diverses chansons du catalogue du groupe et expliquant pourquoi elles seraient le remplacement parfait. Le groupe de réflexion collectif du trio le plus sexy du métal a réduit les soumissions aux 32 derniers. Dans une compétition de style parenthèse de March Madness, le groupe tend la main au public pour l’aider à les réduire aux huit derniers. Chaque jour, deux nouveaux finalistes seront affichés à cet endroit et le public aura la chance de voter pour qui, selon lui, devrait être le nouveau bassiste du groupe. Les premières entrées par Rikki éblouir et Rikki Thrash ont atteint la finale et les deux musiciens se produiront en direct avec le groupe lors de leurs spectacles de décembre.

PANTHÈRE D’ACIER déclare : « Deux finalistes sont en lice, huit autres seront sélectionnés. C’est là que vous entrez en jeu ! Bienvenue sur « La route vers la route » tournoi! De plus de 1669 soumissions, nous avons réduit le champ au top 32 et nous voulons que VOUS nous aidez à déterminer le top 10 ! Chaque jour d’ici le 24 décembre, nous présentons deux bassistes alors que nous progressons dans la fourchette ci-dessous. Tout ce que vous avez à faire est de regarder les vidéos et de voter pour vos favoris ! Que les jeux commencent!! »

PANTHÈRE D’ACIER complétera le reste de l’année avec une poignée de dates de tournée sélectionnées. Le groupe a encore huit concerts qui feront escale à Las Vegas, Nevada; Louisville, Kentucky ; Columbus, Ohio; Indianapolis, Indiana ; Saint Louis, Missouri ; Colorado Springs, Colorado; et Tempe, Arizona. Le groupe sonnera le Nouvel An à Suquamish, Washington.

Il y a deux mois, Lexxi – dont le vrai nom est Travis Haley – Raconté Bascule avec Jam Man qu’il n’avait pas parlé avec ses anciens camarades de groupe depuis sa sortie. « Je parle encore un peu au chanteur; je l’ai fait dans le passé », a-t-il déclaré. « Mais je pense que ces cicatrices et je pense que le départ, la façon dont cela s’est passé, je pense qu’il y a des points douloureux. Mais c’est difficile pour moi d’en parler.

« C’est quelque chose dont je suis très fier – d’être ce personnage pendant si longtemps et de jouer avec ces chats », a-t-il poursuivi. « Ce sont tous des musiciens incroyables. Et je pense juste que c’est différent de ne pas avoir ça [in my life] — J’étais dans le personnage depuis si longtemps — mais je dois dire que c’est aussi un peu rafraîchissant. »

Lorsque PANTHÈRE D’ACIER annoncé pour la première fois Lexxila sortie de en juillet, le groupe a dit en plaisantant que Foxx « a commencé son activité parallèle,« Sexy Lexxi’s Prettiest Pets », pour rapporter de l’argent au Botox pendant le verrouillage. » Après s’être rendu compte que « son amour pour rendre les animaux de compagnie beaux était plus grand que son amour pour être joli lui-même », il a choisi « de raccrocher son miroir et de se concentrer sur sa nouvelle passion : rendre les chiens laids beaux », a écrit le groupe dans un communiqué.

De retour en décembre 2018, Lexxi assis un PANTHÈRE D’ACIER tournée après avoir été admis en « rééducation sexuelle ». La vraie raison de son absence n’a jamais été officiellement révélée.

Lors d’une apparition dans un récent épisode de la « 2020 » Podcast, PANTHÈRE D’ACIER guitariste Cartable a déclaré à propos de LexxiLe départ de : « Nous ne voulions pas qu’il démissionne. Personne ne voulait qu’il démissionne, y compris beaucoup de fans. Je suis sûr que beaucoup de fans sont très tristes qu’il soit parti. Mais c’est le gars qui a quitté le groupe. Je pense qu’il a ses propres affaires avec lesquelles il s’occupe, et il voulait juste y aller et faire ça. Donc, je ne sais pas… Je ne peux pas répondre pour Lexxi Foxx. Mais nous allons tous manquer Lexxi Foxx, et nous lui souhaitons tous le meilleur dans tout ce qu’il fait. Mais nous ne l’avons pas renvoyé ; il a quitté le groupe. Nous allons donc devoir passer à autre chose et trouver quelqu’un d’autre qui est plus jeune et plus rusé et n’a pas besoin d’autant de Botox », faisant référence aux médicaments que les médecins utilisent depuis des années pour traiter les rides et les plis du visage.

Formé en 2000, PANTHÈRE D’ACIER se spécialise dans l’imitation et l’exagération des aspects les moins flatteurs du hair metal des années 1980, avec un contenu sexuel impénitent et non PC comme thème lyrique préféré.

La musique du groupe a été décrite comme « VAN HALEN se rencontre MOTLEY CRUE se rencontre RATT se rencontre « Le monde de Wayne », avec des cris d’opéra, de la misogynie, des solos de guitare déchiquetés et un overdrive libidinal. »

Il y a treize ans, PANTHÈRE D’ACIER changé son nom de ÉCOLE DE MÉTAL à son surnom actuel et a déplacé l’objectif de son acte des couvertures en métal des années 80 aux originaux.

Haley, qui était un membre original de PANTHÈRE D’ACIER, a récemment annoncé la formation de son nouveau groupe HOLLYWOOD GODS N’ MONSTERS avec un ami de longue date et une célébrité de la télévision de MTV‘s « Pimp My Ride », Diggity Dave.