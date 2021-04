Steel Panther enregistre un nouvel album pendant la pandémie

Jokesters en métal glam californien PANTHÈRE EN ACIER ont confirmé avoir entamé le processus d’enregistrement de leur sixième album studio. Le suivi des 2019 « Règles du Heavy Metal » arrivera provisoirement avant la fin de l’année.

Lors d’une apparition sur le dernier épisode de la « Service Lipps avec Scott Lipps » Podcast, PANTHÈRE EN ACIER le batteur Stix Zadinia dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous enregistrons un nouvel album en ce moment. Et nous faisons celui-ci différemment que nous n’en avons jamais fait un disque. Habituellement, pour chaque disque, nous nous réunissons, nous entrons en pré-production, nous travaillons. dehors. Cartable [guitar] viendra avec les chansons, puis nous nous réunirons physiquement, les travaillerons, les enregistrerons et nous serons tous au studio. Et à cause de la façon dont les choses sont maintenant, cela nous a forcé à regarder les choses sous un angle différent, et nous avons décidé de l’essayer de cette façon … Je suis la batterie ici [at home], Je l’envoie aux gars, puis il y a les guitares posées, puis les voix qui vont être enregistrées. C’est donc très distinct. Et puis nous demanderons à quelqu’un de le mélanger. Et ce sera le record. «

Ajoutée Cartable: « C’est fondamentalement très similaire à la façon dont nous avons fait des disques, sauf juste un ordre différent. Je pense que chaque fois que vous faites un disque, il y a tellement de choses à mettre dans l’écriture d’une chanson, faire une bonne chanson et l’écouter à une chanson du début à la fin et qu’elle soit excitante et ne vous ennuie pas – tout ce qui y passe est avant que vous ne commenciez à enregistrer. Et puis enregistrer ces jours-ci, nous sommes tous très chanceux parce que vous pouvez devenir vraiment génial les sons dans votre home studio. La seule chose pour laquelle nous allons probablement aller, et devons aller, dans un très bon studio, c’est la batterie, parce que cela implique la pièce et d’autres choses. Mais vous n’êtes pas forcément obligé de le faire. Faites d’abord la batterie. Si vous jouez en un clic, et si vous travaillez sur les parties que vous voulez pour un disque, vous pouvez le remplacer par de la vraie batterie plus tard dans le processus. Et c’est tout ce que nous faisons. Nous faisons d’abord les guitares, la basse et le chant, puis nous finirons probablement par aller quelque part et faire la batterie ensuite, puis mixage à la toute fin. Le mélange est toujours la dernière partie du processus de toute façon. Juste un ordre un peu différent cette fois-ci, juste parce que, comme beaucoup de groupes, la plupart de notre argent provient des tournées, donc nous n’avons pas l’argent pour jeter des milliers de dollars dans un studio d’enregistrement pour le moment. «

En décembre dernier, PANTHÈRE EN ACIER a publié une version retravaillée de sa chanson « Merde tout le monde » de « Règles du Heavy Metal », maintenant rebaptisé « Putain 2020 ». La version nouvellement enregistrée comprenait des versets mis à jour qui reflètent la folie de l’année dernière.

« Règles du Heavy Metal » est sorti en septembre 2019. Le disque, qui est décrit dans un communiqué de presse comme «une version heavy metal d’un manuel d’auto-assistance et d’un album de fête ultime», a de nouveau été produit par Jay Ruston, qui a collaboré avec le groupe sur tous ses enregistrements précédents, y compris ceux de 2017 « Abaissez la barre ».

PANTHÈRE EN ACIER se spécialise dans l’imitation et l’exagération des aspects les moins flatteurs du hair metal des années 1980, avec un contenu sexuel impénitent et non PC comme thème lyrique préféré.

La musique du groupe a été décrite comme « VAN HALEN se rencontre MOTLEY CRUE se rencontre RATT se rencontre «Le monde de Wayne», avec des cris d’opéra, de la misogynie, des solos de guitare déchiquetés et une overdrive libidinale. «

Il y a treize ans, PANTHÈRE EN ACIER a changé son nom de SKOOL EN MÉTAL à son surnom actuel et a déplacé le centre d’intérêt de son acte des couvertures en métal des années 80 aux originaux.

Photo par: David Jackson