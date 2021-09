Steel Panther rejoint par la star country Travis Tritt au concert de Virginie (vidéo)

Les blagueurs du glam metal californien PANTHÈRE D’ACIER ont été rejoints par une star du country Travis Tritt sur scène hier soir (mardi 14 septembre) à NorVa à Norfolk, Virginie pour interpréter son classique de 1991 “Le mal du pays”. Des séquences vidéo filmées par des fans de son apparition peuvent être vues ci-dessous.

Tritt a fait la une des journaux le mois dernier lorsqu’il a appelé les Américains à se battre contre les vaccins obligatoires. Il est allé jusqu’à décrire les exigences en matière de vaccination comme une forme de « discrimination ».

“À la lumière des politiques et des mandats récemment annoncés par certaines sociétés de divertissement, promoteurs et municipalités locales qui discriminent certains spectateurs de concerts non vaccinés, je me sens obligé de faire une déclaration”, a déclaré le chanteur de 58 ans. Fox News.

« J’ai toujours été un grand défenseur des droits humains fondamentaux et de la liberté pour tous », a-t-il déclaré. “Aucun gouvernement, employeur ou entité privée ne devrait jamais être autorisé à enfreindre ces droits et libertés.”

Tritt a ajouté qu’il pense que “toutes les formes de discrimination doivent être dénoncées et condamnées dans les termes les plus forts possibles”. Il a poursuivi en disant qu’il soutiendrait « quiconque est prêt à s’opposer publiquement à la discrimination et à l’écrasement de toute liberté spécifique et de tout droit humain fondamental dans le monde ».

Il a également appelé tous ceux qui ressentent la même chose que lui à “se lever” et à “faire entendre leur voix”.

“La seule façon de vaincre ces injustices est de former un front unifié contre elles”, a-t-il déclaré. « Utilisez votre voix pour défendre ce qui est bien et contre ce qui est mal. Vive la liberté ! »

PANTHÈRE D’ACIER se spécialise dans l’imitation et l’exagération des aspects les moins flatteurs du hair metal des années 1980, avec un contenu sexuel impénitent et non PC comme thème lyrique préféré.

La musique du groupe a été décrite comme “VAN HALEN se rencontre MOTLEY CRUE se rencontre RATT se rencontre “Le monde de Wayne”, avec des cris d’opéra, de la misogynie, des solos de guitare déchiquetés et un overdrive libidinal.”

Il y a treize ans, PANTHÈRE D’ACIER changé son nom de ÉCOLE DE MÉTAL à son surnom actuel et a déplacé l’objectif de son acte des couvertures en métal des années 80 aux originaux.