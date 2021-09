Steel Panther’s Satchel rappelle qu’il a confondu Don Dokken avec “un sans-abri”

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de la “2020” Podcast, PANTHÈRE D’ACIER guitariste Cartable a rappelé une rencontre particulièrement amusante avec le légendaire DOKKEN leader Don Dokken lorsque les deux groupes ont joué au Festival de rock M3 dans le Maryland. “Nous n’y avions jamais joué auparavant”, Cartable mentionné. “Et je me promenais et j’ai trouvé l’endroit où tous les groupes vont manger. J’aimerais que ce soit un Pizza Hut; la nourriture n’était pas si bonne. Je suis allé chercher à manger et je cherchais un endroit pour Il y avait beaucoup de monde — il y avait beaucoup de groupes qui jouaient là-bas — donc il y avait plus de monde qu’un Pizza Hut. Je cherchais quelqu’un dans mon groupe pour pouvoir m’asseoir à côté de quelqu’un et ne pas me sentir mal à l’aise. Et j’ai vu [STEEL PANTHER singer] Michael Starr – il était de l’autre côté – et j’étais genre “Oh, merde, Michael‘est assis à côté d’un sans-abri qui perd ses cheveux et il a des dents foutues et de la merde.’ J’étais genre ‘Eh bien, merde. je vais m’asseoir à côté Michael et le sans-abri. Et je suis allé m’asseoir, et je me suis dit : ‘Oh merde. Ce n’est pas un sans-abri. C’est putain Don Dokken.’ Et je me suis assis à côté de Don Dokken et Michael. Et enfiler était si bavard. C’était vraiment un gars sympa. Il parlait de la façon dont il aime planter des fleurs dans son jardin ou quelque chose du genre. Je pense qu’il était plein de merde… Tout ce à quoi je pouvais penser, alors que j’essayais de manger… Tout d’abord, je pensais à deux choses — ça enfiler avait un morceau de poulet grillé accroché à son menton. Et il ne le savait pas. J’étais genre : ‘Quand est-ce que ça va tomber ?’ Et l’autre chose à laquelle je pensais était : ‘Mon Dieu, j’espère que je ne ressemble pas à enfiler quand j’aurai son âge. Et j’étais genre ‘Putain, c’est seulement dans, genre, six mois.'”

Cartable, de son vrai nom La paroisse de Russ, a déjà joué de la guitare pendant Jeff Pilson‘s post-DOKKEN bande GUERRE ET PAIX avant de partir rejoindre Rob Halford‘s LUTTE.

PANTHÈRE D’ACIER se spécialise dans l’imitation et l’exagération des aspects les moins flatteurs du hair metal des années 1980, avec un contenu sexuel impénitent et non PC comme thème lyrique préféré.

La musique du groupe a été décrite comme “VAN HALEN se rencontre MOTLEY CRUE se rencontre RATT se rencontre “Le monde de Wayne”, avec des cris d’opéra, de la misogynie, des solos de guitare déchiquetés et un overdrive libidinal.”

Il y a treize ans, PANTHÈRE D’ACIER changé son nom de ÉCOLE DE MÉTAL à son surnom actuel et a déplacé l’objectif de son acte des couvertures en métal des années 80 aux originaux.



