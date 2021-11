Steelers chez Chargers, 21 novembre

Connu pour ses passes hors du champ arrière, Austin Ekeler a été relativement calme dans ce domaine au cours des deux dernières semaines. Dans une performance « en baisse » de la semaine 10, il a quand même réussi à marquer un touché, signalant qu’il fera toujours partie du jeu de passes des Chargers quand cela comptera.

Ce qui compte pour cet accessoire, c’est qu’Ekeler atteint 35 verges de réception, ce qui s’est produit lors de cinq des neuf matchs cette saison. Même avec TJ Watt inactif, la précipitation des Steelers devrait arriver rapidement à Justin Herbert, ce qui pourrait signifier plus de contrôles et de passes d’écran à Ekeler. Le tailback devrait voir beaucoup d’action dimanche en tant que receveur de passes et a de grandes chances de frapper le dessus.