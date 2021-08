Steelheart célébrera le 30e anniversaire de son album éponyme lors de la diffusion en direct

Sorti à l’origine en mai 1990, COEUR D’ACIERLe premier album éponyme a atteint le Billboard Top 40 derrière le single, “Je ne te laisserai jamais partir”. Après de nombreux retards dus à la pandémie, les vétérans du hard rock reviendront sur scène le 20 août à Dallas, au Texas, au Glass Cactus pour célébrer correctement l’album, diffusant simultanément la performance via le Stade de rêve Plateforme de diffusion en direct HD. Regardez la bande-annonce ci-dessous. Les billets sont disponibles ici.

La libération de “Coeur d’acier” en 1990, le quatuor du Connecticut a immédiatement connu un succès commercial et critique. Dirigé par Miljenko Matijevic, COEUR D’ACIER a mis en valeur ses larges influences et la force brute de sa voix, leur son faisant des comparaisons avec les grands du hard rock et du métal comme RATT et SERPENT BLANC.

COEUR D’ACIER a été demandé par un groupe de heavy metal ABATTAGE pour faire un spectacle avec eux le 31 octobre 1992, la nuit d’Halloween. Ce devait être le 50e spectacle de COEUR D’ACIERdernière étape de la tournée. Cela s’est avéré être capital d’une manière à laquelle ils ne s’attendaient pas lorsque la tragédie a frappé. En exécutant “Danser dans le feu”, à partir de cette année “Embrouillé dans les rênes” album, Miljenko décidé d’escalader une poutre d’éclairage mal fixée, changeant à jamais la vie de COEUR D’ACIER et leurs fans. Essayant d’esquiver la plate-forme massive sans succès, la poutre de 1 000 livres a frappé l’arrière de sa tête – durement – ​​entraînant l’un des plus grands chanteurs de tous les temps face à face dans la scène : se cassant le nez, les pommettes, la mâchoire et se tordant la colonne vertébrale.

En 1996, après une longue rééducation physique, Miljenko formé une nouvelle version de COEUR D’ACIER enregistrer et sortir l’album “Attendre”. Le single de la chanson-titre du disque est devenu n ° 1 à travers l’Asie, et la chanson “Nous mourons tous jeunes” a été utilisé plus tard dans le 2001 Mark Wahlberg / Jennifer Aniston film “Rock star”. En 2008, Miljenko publié “Bon 2B Vivant”, qu’il a écrit, produit et conçu avec le producteur Kit Laine. Miljenko écrit et produit COEUR D’ACIERle dernier album de, “À travers les mondes de la poussière d’étoiles”, produit par Frontières Musique Srl en 2017. L’album a reçu des critiques élogieuses de la part des fans et des critiques.

Le 20 août, Miljenko et COEUR D’ACIER ramener tout au début, effectuer “Coeur d’acier” dans leur intégralité, ainsi que les favoris des fans tout au long de leurs 30 années en tant que groupe.

Stade de rêve a été lancé en août dernier par le PDG Thomas Hesse (ancien président de Sony Musique pour les activités numériques mondiales et les ventes/distribution aux États-Unis), CTO Scott Chasin (entrepreneur en série avec une expérience de création et de croissance réussies de startups, y compris ProtectWise et Logique MX) et directeur artistique Jan Vogler (violoncelliste de renommée internationale et directeur du Festival de musique de Dresde).

En mai, Stade de rêve a annoncé un investissement stratégique du service de streaming mondial Deezer, avec Hess et responsable des relations artistes & lieux Justin Bridgewater, discutant des changements monumentaux dans le monde de la musique live créés par l’émergence de la diffusion en direct dans un récent numéro de Étoile du sondage.

Crédit photo: Catie Laffon



