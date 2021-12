Steelrising Game dit et si la Révolution française mais avec des robots ?

Capture d’écran : Nacon / Araignées / Kotaku

Steelrising a reçu une nouvelle bande-annonce ce soir lors des Game Awards 2021, montrant son mélange sauvage de robots et d’une France du XVIIIe siècle. Le jeu sortira l’année prochaine sur PC, Xbox Series X/S et PlayStation 5.

Le jeu se déroule à Paris pendant la Révolution française en 1789. Cependant, les choses sont un peu différentes dans ce monde. Toute la ville est assiégée par le roi fou Louis XVI et son armée de robots mortels de l’ère steampunk. Les gens ont donc besoin d’un héros, qui se trouve être aussi un robot steampunk, mais qui reste un bon. Son nom est Aegis et selon les développeurs derrière le jeu, il est une « merveille d’ingénierie » et « changera le cours de l’histoire ». Principalement en tuant des robots et en sauvant Paris du mauvais roi.

Steelrising a été révélé pour la première fois cette année et est développé par Spiders, le même studio derrière Greedfall et Technomancer. C’est un RPG d’action à la troisième personne qui a effectué des tests de jeu cette année. Sa plus récente date du 2 décembre.

Les développeurs derrière le jeu prévoient de créer une série de vidéos où ils répondront aux questions des joueurs sur le prochain RPG d’action. Si vous en avez un ou deux, n’hésitez pas à les envoyer à Spiders. J’ai des questions sur la façon dont le roi de France dans les années 1700 avait une armée de robots. Mais cela pourrait être un spoiler pour le jeu.

Steelrising rejoint une petite liste de jeux qui ne sont lancés que sur les consoles de nouvelle génération. La plupart des jeux, même certains grands titres propriétaires comme Horizon: Forbidden West, sont toujours lancés sur plusieurs générations de consoles. La liste des titres véritablement de nouvelle génération est étonnamment courte, même plus d’un an après le lancement des nouvelles consoles. Cela n’aide pas qu’ils soient encore, si loin, difficiles à obtenir pour la plupart des gens, car les robots et les scalpers continuent de gratter les consoles au moment où ils accèdent à des sites Web comme Amazon.