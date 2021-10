C’est en février 1983, lors d’une nouvelle apogée pour la musique rock britannique, que le nom de Grand pays a d’abord hissé le drapeau de l’Écosse sur une carte britannique. Leur single « Fields Of Fire (400 Miles) » est passé à la 10ème place, le premier des quatre Top 10 et huit Top 20 du groupe. En août de cette année-là, ils ont fait leur première apparition dans les charts avec leur premier long acteur, The Crossing, qui s’est hissé au troisième rang. Puis, le 27 octobre 1984, ils sont allés directement au n ° 1 des best-sellers britanniques avec ce qui allait être leur plus belle heure commerciale, Steeltown.

Avec des chansons écrites par les quatre membres de Big Country – le leader Stuart Adamson, le guitariste Bruce Watson, le bassiste Tony Butler et le batteur Mark Brzezicki – et une production par le très demandé Steve Lillywhite, l’album a vu le groupe au sommet de ses pouvoirs. Enregistré à ABBAPolar Studios à Stockholm, il présentait le single du Top 20 « East Of Eden » et d’autres chansons mémorables telles que « Where The Rose Is Sown » et la chanson titre.

acier anglais

Comme Melody Maker l’a rapporté à l’époque, l’ironie pour un groupe si fièrement écossais était que la ville de l’acier qu’ils honoraient dans le titre et l’illustration de l’album était basée en Angleterre. La chanson titre a été écrite sur la ville de Corby dans le Northamptonshire, où de nombreux Écossais ont cherché du travail chez le fabricant de tubes en acier Stewarts and Lloyd, pendant la Grande Dépression.

Écoutez la liste de lecture Big Country Best Of de uDiscover Music.

Steeltown sans siège U2‘s Le feu inoubliable pour entrer dans le classement britannique au n ° 1. La semaine suivante, il est tombé au n ° 5, remplacé au sommet par une nouvelle entrée pour Paul MccartneyLa bande originale du film Give My Regards To Broad Street.

En 2014, l’album a été réédité dans un très désirable emballage double vinyle Super Deluxe. Il présente l’ensemble original de dix pistes réparties sur les deux faces d’un disque, tandis qu’un deuxième disque contient des faces A et B simples, et sur le revers, cinq mixages bruts inédits, de « East Of Eden », » Tall Ships Go », « Where The Rose Is Sown », « Come Back To Me » et « Bass Concerto ».

