Steely Dan annonce une tournée absolument normale 21 aux États-Unis

Dan d’acier a mis en place le « Absolutely Normal Tour ’21 », qui débutera par une soirée de quatre nuits à Miami, en Floride, du mardi 5 octobre au samedi 9 octobre. La tournée américaine se déroulera dans 15 villes sur 28 concerts avant de se terminer à l’Orpheum. Théâtre à Boston. Les billets pour la tournée, promue par Live Nation, seront mis en vente à partir du vendredi 30 juillet à 10 heures locales via Ticketmaster. Une liste complète des dates de tournée peut être trouvée ci-dessous.

Les fans peuvent acheter des billets Platinum pour la tournée «Absolutely Normal» qui débutera le jeudi 29 juillet à 10 heures. Les possibilités de prévente de billets commencent le jeudi 29 juillet de 10 h 00 (heure locale) à 22 h 00 (les heures sont locales). Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations

Dans l’actualité de l’album, Steely Dan’s Couloir nord-est : Steely Dan Live ! et une version live de l’album solo acclamé de Donald Fagen – La mouche de la nuit en direct – sortiront tous deux via UMe sur CD et numérique le 24 septembre 2021. Les deux albums seront disponibles sur 180g-vinyl le 1er octobre 2021.

Le premier album live de Steely Dan depuis plus de 25 ans, Northeast Corridor : Steely Dan Live ! a été enregistré à travers les dates de tournée au Beacon Theatre de New York, au Met Philadelphia, et plus encore, et présente des sélections du catalogue extraordinaire de Steely Dan de grooves slinky, de paroles subversives élégantes et de succès contagieux. The Nightfly Live de Donald Fagen a été interprété en direct par le Steely Dan Band.

Les spectateurs peuvent s’attendre à une ébauche copieuse de l’expérience sonore inimitable de Steely Dan cet été, mettant en vedette des sélections de l’extraordinaire catalogue de cinq décennies et plus de Steely Dan ainsi que le chef-d’œuvre de Fagen, The Nightfly. Chaque billet acheté en ligne est accompagné d’une copie CD de Northeast Corridor : Steely Dan Live ! ou The Nightfly Live.

Les dates de « 21 absolument normales » de Steely Dan sont les suivantes :

Mar oct. 05: Miami Beach, FL The Fillmore Miami Beach au Jackie Gleason Theatre

Mercredi 06 octobre : Miami Beach, Floride The Fillmore Miami Beach au Jackie Gleason Theatre

Ven Oct 08: Miami Beach, FL The Fillmore Miami Beach au Jackie Gleason Theatre

Sam Oct 09: Miami Beach, FL The Fillmore Miami Beach au Jackie Gleason Theatre

Mar 12 oct. : Orlando, Floride Dr Phillips Center for the Performing Arts

Mercredi 13 octobre : Orlando, Floride Dr Phillips Center for the Performing Arts

Vendredi 15 octobre : Saint-Pétersbourg, Floride Duke Energy Center for the Arts – Théâtre Mahaffey

Samedi 16 octobre : Saint-Pétersbourg, Floride Duke Energy Center for the Arts – Théâtre Mahaffey

Mar 19 octobre : Jacksonville, Floride Times-Union Center for the Performing Arts – Moran Theatre

Mercredi 20 octobre : North Charleston, SC Centre des arts de la scène de North Charleston

Vendredi 22 octobre : Auditorium Ovens de Charlotte, Caroline du Nord

Samedi 23 octobre : Richmond, Virginie Théâtre Altria

Lun 25 octobre : Baltimore, MD Hippodrome Theatre at France-Merrick Performing Arts

Mercredi 27 octobre : Philadelphie, PA The Met Philadelphia

Vendredi 29 octobre : Philadelphie, PA The Met Philadelphia

Samedi 30 octobre : Philadelphie, PA The Met Philadelphia

Lun. 1er novembre : Red Bank, NJ Hackensack Meridian Health Theatre au Count Basie Center

Mercredi 03 novembre : Morristown, NJ Mayo Performing Arts Center

Jeu Nov 04: Morristown, NJ Mayo Performing Arts Center

Sam nov. 06: Morristown, NJ Mayo Performing Arts Center

Dimanche 7 novembre : Morristown, NJ Mayo Performing Arts Center

Mar nov. 09: Port Chester, NY The Capitol Theatre

Mercredi 10 novembre : Port Chester, NY The Capitol Theatre

Samedi 13 novembre : Wallingford, CT Toyota Oakdale Theatre

Dimanche 14 novembre : Bethléem, Pennsylvanie The Wind Creek Event Center

Mercredi 17 novembre : Boston, MA Orpheum Theatre présenté par Citizens

Vendredi 19 novembre : Boston, MA Orpheum Theatre présenté par Citizens

Samedi 20 novembre : Boston, MA Orpheum Theatre présenté par Citizens