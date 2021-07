Stefan Baumgart veut que le Borussia Dortmund bat le Bayern Munich au titre de Bundesliga cette saison

in

Plus tôt cette semaine, kicker avait demandé à tous les managers de la Bundesliga qui, selon eux, lèverait la Meisterschale à la fin de la saison. Comme on pouvait s’y attendre, la plupart des managers ont déclaré qu’ils pensaient que le Bayern Munich remporterait son dixième titre consécutif en Bundesliga, mais ce n’était pas le consensus collectif dans l’ensemble du conseil d’administration. 15 des managers, dont Julian Nagelsmann, ont déclaré que le Bayern le gagnerait. Le nouveau manager du Borussia Dortmund Marco Rose et le manager du Bayer Leverkusen Gerardo Seoane se sont abstenus de répondre à la question (Tz).

La seule réponse qui s’est imposée dans le peloton était l’actuel FC Cologne et l’ancien manager du SC Paderborn Stefan Baumgart. Lorsqu’on lui a demandé qui, selon lui, remporterait le titre cette saison, il a répondu : « Qui sera le champion d’Allemagne ? Vous n’entendrez pas le Bayern Munich là-bas. Je suppose que c’est Dortmund. Il est temps que nous ayons quelqu’un d’autre. Bien sûr, l’équipe de Cologne de Baumgart a eu raison du Bayern de Nagelsmann le week-end dernier lors d’un match amical de pré-saison, mais c’était une équipe du Bayern très jeune et inexpérimentée puisque la majorité de leurs joueurs étaient encore en vacances après l’Euro 2020. Baumgart n’est pas connu comme quelqu’un qui hésitera à dire quelque chose à l’improviste qui va à contre-courant, mais ce qu’il a dit parle certainement pour les autres managers de la ligue qui n’ont tout simplement pas exprimé leur désir de voir un nouveau champion.

De manière réaliste, cela pourrait très bien être la saison où nous voyons le Bayern détrôné car ils ont perdu certains joueurs clés comme David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez, mais Dortmund a également perdu le meneur de jeu Jadon Sancho. Sans oublier que des rumeurs circulent également sur l’avenir d’Erling Haaland, ce qui est sûrement troublant pour les fans de Dortmund. Ce n’est pas impossible, mais il faudra quand même une équipe de Dortmund qui n’a pas trop de dérapages sous Marco Rose pour pouvoir enfin détrôner le Bayern.

Le RB Leipzig a également fait de très bonnes affaires pendant le mercato et pourrait constituer une menace pour le Bayern cette saison. L’ancienne équipe de Nagelsmann a été intelligente avec ses activités de transfert et pourrait être un autre package passionnant cette saison sous le remplaçant de Nagelsmann, Jesse Marsch.